Alexander Albon heeft laten weten dat hij vier maanden geleden al begon met testen voor 2024. De bolide van Williams heeft namelijk al jaren een karakteristiek probleem. Om competitief te worden, moet dit probleem worden opgelost en daar wordt een boel tijd en energie in gestoken.

We zitten nog middenin het seizoen van 2023, maar Williams concentreert zich al volledig op volgend jaar. Het is afgelopen april zelfs al begonnen met testen voor 2024. Desondanks zit de Britse renstal er dit jaar beter bij vergeleken met 2022. Albon finishte toen niet hoger dan negende. Samen met de twee punten van Latifi en de twee punten van De Vries werden in totaal acht punten binnengesleept. Williams werd tiende en laatste in het kampioenschap. Albons beste resultaat tot nu toe dit seizoen is zevende in Canada en met elf punten ligt Williams zevende in de tussenstand bij de constructeurs.

Vier à vijf jaar last van balans

Aston Martin heeft vergeleken met vorig jaar flinke stappen gemaakt en McLaren heeft vergeleken met eerder dit seizoen ook vooruitgang geboekt. De verbeteringen zitten alleen puur in de rondetijd door middel van de toevoeging van downforce, en niet in de balans van de auto, en volgens Albon is dat bij Williams ook het geval. "Ze hebben op die manier een enorme stap gemaakt, maar niet op de manier waarop de auto rijdt," vertelde hij tegenover Speedcafe. "Dat gezegd hebbende, ik ben sinds april begonnen aan de auto van volgend jaar op de simulator om de karakteristieken van de auto proberen te veranderen. Zo proberen we de constante balansproblemen waar we al vier à vijf jaar last van hebben, te verminderen."

Ingebakken

"Het zit in de DNA van de auto," vervolgde de in Londen-geboren Thai. "De meeste teams, de manier waarop teams zijn georganiseerd, de cultuur in de teams, de filosofieën van de teams, raken ingebakken. Het is verbazingwekkend hoe de reglementen zoveel kunnen veranderen... Ik kan alleen maar vergelijken met de opmerkingen van Nicky [Latifi], want hij ging van de auto uit 2021 naar de auto uit 2022, en hij zei precies hetzelfde: dezelfde beperkingen, maar ook dezelfde positieve dingen." Volgens Albon is het dus lastig om fundamentele karakteristieken van de auto te veranderen, omdat het zo ingebakken kan zijn. "Daarom zie je ook teams werknemers van andere teams in dienst nemen. Je hebt dat volledige overzicht nodig van hoe andere teams hun aerodynamica doen of hoe ze hun filosofieën toepassen," sloot de Williams-coureur af.