Alexander Albon stond voor een uitdaging tijdens de Grand Prix van België. Zijn Williams stond namelijk in de low-downforce-configuratie. Ideaal in sector 1 en 3 op Circuit de Spa-Francorchamps, maar een nachtmerrie in sector 2. Hij deed tijdens de wedstrijd afgelopen zondag een interessante ontdekking: hij ging op zijn droogweerbanden sneller, toen het even begon te regenen halverwege de race.

Albon ving de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap aan vanaf P15 en kwam dankzij een briljante start in de top tien terecht. Tijdens de eerste pitstops reed hij zelfs even op de zevende plek. Punten zou de Williams-coureur echter niet verdienen, want hij viel terug, toen hij het moeilijk kreeg met zijn banden. Uiteindelijk zat er niet meer in dan P14. Teamgenoot Logan Sargeant werd zeventiende.

Wake-up call

"Tijdens de gehele wedstrijd was het een lastige race, omdat we met weinig downforce reden, wat in sommige opzichten eigenlijk wel leuk is," vertelde Albon tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. "In andere opzichten, zeker door de tweede sector, was het niet zo leuk meer. Het zorgt er namelijk voor dat je banden zo hard degraderen. We zagen het al op de extreme wets, we verwachtten een boel bandenslijtage bij ons. Maar het was een wake-up call hoeveel degradatie we hadden, vooral op de medium compound. En het andere probleem was het racen tegen de auto's om me heen."

Meer grip in de regen

"Ik moest eigenlijk te hard pushen in sector twee," vervolgde de in Londen-geboren Thai. "Zodra ik ook maar in één bocht de band probeerde te managen waar dat nodig was, zoals bochten 10, 11 en 12, dan voelde ik meteen de hete adem in mijn nek, dan werd ik bijna direct ingehaald door de auto achter me. Ik moest de band bijna over de limiet pushen om voor te blijven. En dan is het een vicieuze cirkel, omdat je dan nog meer degradeert. Wat ik eigenlijk interessant vond, was dat toen het begon te regenen, het mijn banden afkoelde. En dat gaf mij meer grip dan dat ik had op een droge baan. En op die manier kon ik ze weer bijhouden, en had ik een soort heropleving van de pace. Dat laat maar zien hoe erg we [de banden] aan het oververhitten waren."