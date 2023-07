Vincent Bruins

Nyck de Vries werd voor de Grand Prix van Hongarije ontslagen als coureur bij Scuderia AlphaTauri. Daniel Ricciardo werd uitgekozen als zijn vervanger en stapte op de Hungaroring in als de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda. Volgens Alexander Albon, die vroeger zelf uitkwam voor Red Bull Racing en het B-team van de energydrankfabrikant, was Ricciardo de juiste keuze.

Tijdens de kwalificatie op het circuit nabij Boedapest bleef Tsunoda in Q1 steken, terwijl Ricciardo in Q2 terechtkwam. Hij startte vanaf P13 op de grid, maar de Australiër maakte geen goede start mee. Hij verloor een aantal posities en werd vervolgens achterop gereden door Zhou Guanyu. Ricciardo raakte daardoor de Alpines in de eerste bocht. Uiteindelijk zou de 'Honey Badger' toch nog als dertiende over de finish komen, twee plaatsen voor Tsunoda.

Tijd van Lawson komt nog

Red Bull-junior Liam Lawson werd niet uitgekozen als de vervanger van De Vries, maar volgens Albon was dat de juiste keuze. De Williams-coureur denkt dat de tijd van de Nieuw-Zeelander nog wel komt: "Ik heb er vertrouwen in dat hij gauw een zitje in de Formule 1 zal hebben. Maar om hem nu in de auto te zetten, zou erg lastig voor hem zijn geweest, omdat hij dan middenin het seizoen als rookie er bij zou zijn gekomen." Lawson is momenteel actief in Japan als titelkandidaat in de Super Formula. Albon zegt dat dit hem juist de kans geeft om zich beter voor te bereiden op de Formule 1, als de Kiwi tussen seizoenen, tijdens de winterstop, een stoeltje bemachtigt: "Dan zal het wat eerlijker voor hem zijn met een nieuwe auto. Hij kan dan testen en op de normale manier eraan beginnen."

Ervaring en leerproces

"Als hij nu was ingestapt, en hij had niet goed genoeg gepresteerd in de eerste drie races, dan zou hij meteen onder vuur hebben gelegen," vervolgde de Thai over Lawson. "Dat is wat er meestal gebeurt. Dus in sommige opzichten is het geen gekke beslissing geweest om Daniel in te zetten, iemand die al ervaring heeft en niet zo'n lang leerproces nodig heeft als Liam. Als je kijkt naar toen ik bij Toro Rosso [de oude naam voor AlphaTauri] reed en ik meteen in dat Red Bull-zitje sprong in mijn eerste jaar, dan zie je dat zoiets niet gemakkelijk is. Het is geen prettige manier om aan je tijd bij Red Bull te beginnen."