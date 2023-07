Jeen Grievink

Woensdag 26 juli 2023 09:16

Daniel Ricciardo mocht kortgeleden Nyck de Vries vervangen bij Scuderia AlphaTauri., maar de Australiër kijkt nu al verder dan dat. Nu hij zijn terugkeer op de grid gerealiseerd heeft, droomt hij van het maximaal haalbare: een stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. "Dat is, noem het de droom, om het zo maar te zeggen", zo bevestigt Ricciardo.

Ricciardo nam na zijn vertrek bij McLaren een korte break in de Formule 1 en ging aan de slag als test- en reservecoureur voor Red Bull Racing. Het begon echter al weer snel te kriebelen bij de goedlachse man uit Perth. Op het moment dat Ricciardo stond te trappelen om terug te keren, begon de druk op de schouders van De Vries bij AlphaTauri flink toe te nemen. Het doek viel uiteindelijk na de Grand Prix van Groot-Brittannië en dat was voor Ricciardo de kans om terug te keren. Christian Horner en Helmut Marko gaven hem de kans de juniorenformatie op sleeptouw te nemen, iets dat De Vries niet was gelukt. Maar als het aan Ricciardo ligt, blijft het niet bij een stoeltje in de achterhoede van het veld.

Red Bull is "de droom" voor Ricciardo

De geruchten deden al enige tijd de ronde, maar nu heeft Ricciardo zelf ook bevestigd dat hij graag zou willen terugkeren bij de hoofdmacht, in het stoeltje naast Verstappen. "Dat is, noem het de droom, om het zo maar te zeggen", zo vertelt hij in gesprek met Speedcafe. Hij weet echter ook dat er nog een lange weg te gaan is en dat er nog niets in beton gegoten is. "Maar daar moet ik niet aan denken, er zal hier (bij AlphaTauri, red.) veel werk te doen zijn." Ricciardo probeert zich dan ook nog niet te veel bezig te houden met een stoeltje bij Red Bull. "In termen van een verwachting, die heb ik niet", zo benadrukt hij.

Niet te ver vooruit denken

Ricciardo mocht op Silverstone testen met de RB19, alvorens hij door Red Bull in het stoeltje van De Vries werd gezet. Volgens Ricciardo was dat ook het moment waarop hij voelde dat hij echt terug wilde keren. "Alles wat ik voelde tijdens het rijden van die auto (in Silverstone, red.) is hoe ik weer wilde gaan racen", zo zegt hij. "Ik wil genieten van het moment, niet te ver vooruit denken."