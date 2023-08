Lars Leeftink

Zaterdag 12 augustus 2023

Raymond Vermeulen, al jaren de manager van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen, is van mening dat de Nederlander prima zijn carrière in de Formule 1 af kan maken bij Red Bull Racing. Volgens hem zou het een 'Verstappen-verhaal' zijn als hij van begin tot eind bij Red Bull actief is in de Formule 1.

In gesprek met Formule1.nl laat Vermeulen weten dat er geen twijfel was toen er onderhandelingen waren over het verlengen van het contract van Verstappen tot eind 2028. "Nee, nee. Je ziet aan alles de gedrevenheid, of je nu in de fabriek komt of bij Red Bull op de blikkenafdeling. Bij dit team is geen politiek. Ze willen één ding: winnen. En bij de Verstappens draait het daar toevallig ook om. Dus die fit is er. Maar Red Bull moet wel de tools hebben om het te kunnen doen."

Red Bull Powertrains

Die tools zijn volgens Vermeulen nu aanwezig, waardoor ook de toekomst van Red Bull Racing er goed uit lijkt te zien. "Daarom is het ook zijn eigen motorenprogramma begonnen. Dat is natuurlijk wel een statement naar de buitenwereld. Zo van: hallo, jongens, wij zijn hier om te winnen. En ze bouwen dus nu gewoon hun eigen motor. Ja, waar hebben we het dan over? Als een energiedrankenmerk een eigen motor gaat bouwen, dat vind ik wel een statement. En als dan een deal zoals met Porsche niet doorgaat, is het gewoon: luister jongens, we hebben een visie bij Red Bull, we geloven daarin en blijven dicht bij dat idee. Dat was voor ons weer een graadmeter dat we bij de juiste club zitten."

Toekomst Verstappen

Over de toekomst van Verstappen kan Vermeulen niet al te veel kwijt. De Nederlander focust zich op het heden en sluit niet uit dat Verstappen begint en eindigt bij Red Bull Racing en nooit naar een ander team gaat. "Laten we eerst maar eens verder kijken als het 2028 is. Misschien is Max wel de eerste rijder die bij een team begint en daar ook stopt. Dat zou wel weer een Verstappen-verhaal kunnen zijn.”