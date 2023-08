Lars Leeftink

Felipe Massa, die zelf lang een F1-coureur is geweest, heeft het idee dat Max Verstappen de Formule 1 de komende jaren nog kan gaan domineren. Verstappen is inmiddels tweevoudig wereldkampioen en kan na dit seizoen zijn derde titel veroveren.

In 2022 domineerde Verstappen al en schreef hij meerdere records op zijn naam. In 2023 heeft de Nederlander er nog een schepje bovenop gedaan door tien van de eerste twaalf races te winnen en verder twee keer tweede te worden. Met een voorsprong van 125 punten in het kampioenschap kan de derde titel al bijna een feit genoemd worden dat de komende tien races definitief gaat worden. Massa heeft niet het idee dat hier de komende jaren iets aan gaat veranderen.

Massa over Verstappen

In gesprek met de Braziliaanse tak van Motorsport.com zegt Massa voormalig coureur van onder meer Williams en Ferrari, dat hij voorlopig geen spanning verwacht bovenin het kampioenschap. "Ik denk dat Verstappen alles gaat winnen tot de nieuwe motorregels van 2026. Ik geloof dat als de reglementen niet veranderen, dat Verstappen en Red Bull dan dominant blijven. Het gevolg is dat we mogen verwachten dat Verstappen tot 2026 alle titels wint."

Na 2026 weer spannend?

Massa denkt dat de eerste echt kans die de concurrenten gaan krijgen weer in 2026 gaat zijn, wanneer de nieuwe reglementen rondom de motoren ingevoerd worden en er nieuwe teams en leveranciers naar de Formule 1 komen. "Dan hebben we logischerwijs een grote verandering, met alles wat nieuw is, een nieuwe auto, dus we moeten zien of Red Bull hetzelfde zal zijn als vandaag. Maar op dit moment zie ik niemand op hetzelfde niveau als Verstappen".