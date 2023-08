Lars Leeftink

Zaterdag 12 augustus 2023 11:47 - Laatste update: 11:57

Calum Nicholas, al jaren actief als monteur van Red Bull Racing, heeft bij het team dankzij Max Verstappen al meerdere kampioenschappen mee mogen maken in de Formule 1. Toch denkt de Brit dat F1-coureurs de Nederlander niet snel zouden uitkiezen als teamgenoot.

In de podcast Track Limits praat Nicholas over zijn werk in de Formule 1 en de tijd die hij daarin moet steken. "Het is een keuze die je maakt, maar ik kies ervoor om bij elke race te zijn. Ik ben hier om te winnen en wil er alles aan doen om te zorgen dat het team waar ik voor werk wint. Persoonlijk zou het voor mij geen optie zijn om niet bij al die evenementen te zijn. Ik zou ervoor kunnen kiezen om elke week thuis te zijn, als ik een betere balans wilde hebben [werk en privé]."

Werken met coureurs

Nicholas heeft in het verleden onder meer een samenwerking met Sebastian Vettel net misgelopen, maar wijst de Duitser niet aan als de coureur waar hij het liefst eens mee had samengewerkt als hij de kans had gekregen. Nicholas kijkt vooral naar Ayrton Senna en Michael Schumacher. "Ik prijs mezelf gelukkig dat ik met zoveel coureurs heb mogen samenwerken, dus het is lastig om te zeggen wie je favoriet is om voor te werken. Als het aankomt op coureurs waar ik nooit mee heb kunnen samenwerken, dan zou het ofwel Michael Schumacher ofwel Senna geweest zijn."

Geen ideale teamgenoot

Nicholas is echter wel van mening dat, als een coureur een teamgenoot mag uitkiezen, hij waarschijnlijk niet bij Verstappen uit gaat komen. "Ik zou in ieder geval willen dat het team overwinningen boekt, dus dan zou ik voor Max gaan en hopen dat ik in zijn wiel kan volgen. Als ik kans zou willen hebben om zelf overwinningen te boeken, zou ik Max zeker niet als teamgenoot kiezen." Naast Verstappen zijn onder meer Pierre Gasly, Daniel Ricciardo en Alex Albon ten onder gegaan. Sergio Pérez is nu al 2,5 jaar teamgenoot van Verstappen en komt tot nu toe het dichtst in de buurt van de Nederlander, maar zelfs de Mexicaan moet overduidelijk genoegen nemen met een rol als tweede coureur.