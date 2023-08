Remy Ramjiawan

Zaterdag 12 augustus 2023 16:43 - Laatste update: 17:08

Afgelopen woensdag zijn er twee mensen om het leven gekomen tijdens testritten op de Nordschleife van de Nürburgring. De Nordschleife staat erom bekend een uitdagende, maar ook gevaarlijke baan te zijn. De slachtoffers waren twee werknemers van Goodyear uit Luxemburg die bezig waren met een bandentest.

De Nürburgring is een begrip binnen de autosportwereld. Het circuit in de Eifel is een populaire bestemming voor niet alleen de professionele coureurs, ook amateurs kunnen gebruik maken van de baan. Esteban Ocon gaat in oktober een poging doen om het ronderecord op de Nürburgring te verbeteren en hij zal dat gaan doen in een aangepaste versie van de A110-productieauto.

Artikel gaat verder onder video

Ongeluk

Het plan van de twee medewerkers van Goodyear was om vier dagen lang rondes te rijden op het circuit, om nieuwe banden te testen. De botsing vond plaats op het snelle Tiergarten-gedeelte. Beide inzittenden van de Porsche die bij het incident betrokken was, kwamen op tragische wijze om het leven. Tegenover GPFans legt een woordvoerder van het circuit uit: "Tijdens commerciële tests op de Nürburgring, de zogenaamde industriële pool, vond op woensdag 9 augustus 2023 een ernstig ongeval plaats, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Een voertuig dat deelnam aan de tests kreeg een eenzijdig ongeval op het Tiergarten-gedeelte van het circuit. Hoewel er onmiddellijk reddingsmaatregelen werden genomen, kwamen beide inzittenden om het leven."

Industriedagen

Het ongeval vond plaats tijdens de industriedagen. Dat is het moment voor autofabrikanten, toeleveranciers en tuningsbedrijven om hun auto's te testen op het circuit. "Tijdens de testritten op de Nürburgring beschikken de deelnemende bedrijven alleen over ervaren, professionele testrijders die een uitzonderlijke voertuigbeheersing tot op de limiet hebben en een zeer goede circuitkennis van de Nürburgring Nordschleife", zo benadrukt de woordvoerder dat het hier niet om amateurs gaat. Één van de overledenen is geïdentificeerd als Christian Franck, een 39-jarige testrijder en racer. De identiteit van de tweede persoon is niet openbaar gemaakt.