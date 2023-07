Verstappen wint GP Hongarije, Norris breekt trofee en Hamilton wil onderzoek Red Bull | GPFans Recap

Jeen Grievink

Zondag 23 juli 2023 22:51 - Laatste update: 22:51

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Deze zondag stond uiteraard volledig in het teken van de Grand Prix van Hongarije. Lewis Hamilton startte - enigszins verrassend - vanaf pole position. De Mercedes-coureur was zelf ook erg verbaasd dat hij sneller was dan Max Verstappen en zou bij de media hebben geopperd eens onderzoek te doen naar de afname in snelheid bij de Red Bull. Tijdens de race bleek Verstappen echter een stuk sneller, want al bij de start van de wedstrijd ging hij aan Hamilton voorbij. Ook de beide coureurs van McLaren wisten de Mercedes te passeren. Eén van die McLarens, die van Lando Norris, verscheen even later als nummer twee op het podium. Reden voor een feestje dus. Norris ontpopte de champagne op geheel eigen wijze, maar liet hierbij de trofee van Verstappen sneuvelen. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Verstappen klopt Hamilton bij start en rijdt dominant naar overwinning in Hongarije

Max Verstappen heeft op uiterst dominante wijze de Grand Prix van Hongarije gewonnen. De Nederlander ging bij de start al voorbij aan polesitter Lewis Hamilton en trok vervolgens een uiterst comfortabel gat. Lando Norris en Oscar Piastri wisten bij de start ook langszij te gaan bij de Mercedes, maar alleen Norris wist deze plek om te zetten in een podiumplaats. Piastri verloor richting het einde twee posities en zag zowel Sergio Pérez als Hamilton voor zijn neus eindigen. Voor Alpine eindigde de Grand Prix van Hongarije in een drama. Zij zagen beide auto's uitvallen na een ongeluk in de openingsfase, veroorzaakt door Guanyu Zhou.

Hamilton wist dat hij niet kon winnen: "En ik werd in de weg gezeten door Max"

Lewis Hamilton begon de Grand Prix van Hongarije vanaf pole position, maar kon niet lang van deze positie genieten. Al in de eerste bocht zag hij hoe Max Verstappen hem aan de binnenkant voorbijstak. Na afloop verklaart Hamilton dat zijn concurrent hem in de weg zat en dat hij naar buiten werd gedreven. "Ik had een beetje last van wheelspin, het was niet de beste start, maar ook geen gigantisch slechte. Ik werd in de weg gezeten door Max aan de binnenkant, hij duwde mij naar buiten en toen verloor ik posities aan McLaren", aldus Hamilton.

Foutje van 40.000 euro: Norris sloopt trofee Verstappen met champagnefles

Max Verstappen heeft niet lang kunnen genieten van de beker die hij won in Hongarije. De Nederlander was oppermachtig in Hongarije en won zo zijn zevende wedstrijd op rij. Lando Norris besloot op zijn bekende manier een fles champagne te ontkurken, maar dat moest de beker van Verstappen ontgelden. Norris sloeg zijn champagnefles op het plateau, waarna er een metershoge straal ontstond, maar de trofee van Verstappen viel hierdoor op de grond en overleefde het incident niet.

Verstappen en Norris dollen om gebroken trofee: "Heb je gezegd dat het mijn schuld was?"

Max Verstappen en Lando Norris stonden vandaag samen op het podium na de Grand Prix van Hongarije, maar laatstgenoemde had na afloop wat uit te leggen aan Verstappen. Norris stootte namelijk zijn trofee om, waarna deze op de grond kapot viel. Het leverde bij de media een interessante discussie op. Toen Norris bij Sky Sports in het vierkantje de vraag kreeg wat hij met de trofee van Verstappen had gedaan, volgde er een nonchalant antwoord: "Het is die van hem, het is zijn [probleem], die van mij is nog heel. Het kan me niets schelen, hij is gebroken."

'Wolff verklapt aan kind-reporter: Hamilton tekent voor 2 seizoenen bij'

Lewis Hamilton is al enige tijd in onderhandeling met Mercedes over een nieuw contract, maar het lijkt erop dat we spoedig witte rook mogen verwachten. Toto Wolff zou namelijk aan een jonge-reporter van Sky Sports Germany hebben verklapt dat Hamilton voor 2 seizoenen gaat bijtekenen. De jongen zou hebben gevraagd naar de toekomst van Hamilton bij Mercedes, waarna Wolff wat in zijn oor fluisterde. De Mercedes-teambaas zei dat hij officieel nog niets kon zeggen en dat hij het daarom in het oor van de jongen fluisterde.

Hamilton verontschuldigde zich over boardradio na slechte start in Hongarije

Lewis Hamilton voelde zich de koning te rijk toen hij zaterdag tegen alle verwachtingen in pole position wist veilig te stellen voor de Grand Prix van Hongarije. Echter, aangekomen bij de race verloor hij deze positie nog voor de eerste bocht aan Max Verstappen. Vervolgens werd hij ook nog ingehaald door beide McLaren's. De teleurstelling was te horen op de boardradio. "Sorry daar voor jongens", zo klonk het teleurgesteld richting engineer Peter Bonnington.

Verstappen ongrijpbaar in Hongarije: 'Toen dat gebeurde, wist ik dat ik Hamilton had'

Max Verstappen deed tijdens de Grand Prix van Hongarije hetgeen hij al het hele seizoen doet: domineren en winnen. De Nederlander stak polesitter Lewis Hamilton voorbij bij de start en koerste vervolgens comfortabel richting de overwinning. Na afloop was hij dan ook uitermate tevreden. "We hadden een hele goede start, daar ben ik erg blij mee. Toen ik de binnenkant had, wist ik dat de bocht voor mij was", zo doelt hij op de strijd om de leiding met de zevenvoudig wereldkampioen.

Kravitz: 'Hamilton dringt er bij media op aan om Red Bull te onderzoeken'

Lewis Hamilton dringt er bij de media op aan om een onderzoek te starten naar Max Verstappen en Red Bull Racing, zo laat Ted Kravitz weten. De Brit wist gisteren pole position te veroveren voor de Grand Prix van Hongarije en vindt het opmerkelijk dat hij plots Verstappen kon verslaan. Volgens hem is het DRS-voordeel van de Red Bull plots afgenomen. "Ik weet dat Lewis Hamilton ons van de media probeert aan te moedigen om vragen te stellen over waarom Red Bull - volgens hem - niet meer zo snel is als voorheen", zo laat Kravitz weten.