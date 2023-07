Jeen Grievink

Zondag 23 juli 2023 14:37 - Laatste update: 15:26

Lewis Hamilton dringt er bij de media op aan om een onderzoek te starten naar Max Verstappen en Red Bull Racing, zo laat Ted Kravitz weten. De Brit wist gisteren pole position te veroveren voor de Grand Prix van Hongarije en vindt het opmerkelijk dat hij plots Verstappen kon verslaan. Volgens hem is het DRS-voordeel van de Red Bull plots afgenomen.

Verstappen lijkt dit seizoen het alleenrecht te hebben op pole position, maar gisteren was het verrassend genoeg Hamilton die er met de eerste startpositie vandoor ging. Het kwam ook voor de Mercedes-coureur als een grote verrassing. Hamilton is zelfs zo verbaasd dat hij zich afvraagt waarom Red Bull niet meer de snelheid kan laten zien die ze het hele seizoen gehad hebben. De zevenvoudig wereldkampioen wijst naar de DRS en denkt dat Red Bull daar niet meer zo veel voordeel uithaalt als voorheen. De reden hierachter wil hij graag weten en daarom dringt hij er bij de media op aan om Red Bull te onderzoeken, zo zegt Kravitz in zijn Notebook.

Hamilton moedigt media aan om vragen te stellen over Red Bull

Nadat hij pole position wist te veroveren, suggereerde Hamilton dat het DRS-voordeel van Verstappen en Sergio Pérez was afgenomen. Is Red Bull op de vingers getikt en hebben ze iets moeten veranderen aan hun achtervleugel? Of is het puur toeval? Hamilton wil graag antwoorden en schijnt er bij de media op aan te dringen vragen te stellen. "Ik weet dat Lewis Hamilton ons van de media probeert aan te moedigen om vragen te stellen over waarom Red Bull - volgens hem - niet meer zo snel is als voorheen", zo laat Kravitz weten.

Hamilton wil onderzoek naar RB19

Hij vervolgt: "Volgens hem (Hamilton, red.) haalt Red Bull niet meer hetzelfde voordeel uit de DRS als in de rest van het seizoen." Kravitz heeft zelf zijn twijfels over de suggestie van Hamilton, maar benadrukt dat de zevenvoudig wereldkampioen druk uitoefent om antwoorden te krijgen. "Ik weet niet zeker of het waar is, maar Lewis brengt het zeker naar buiten om de media zover te krijgen om dat te onderzoeken", zo vertelt de 49-jarige reporter.