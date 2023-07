Jeen Grievink

Kevin Magnussen denkt dat Nyck de Vries geen eerlijke kans heeft gekregen om zich te bewijzen als Formule 1-coureur. De Deen noemt De Vries een "slachtoffer" van het plan dat Red Bull op de achtergrond bekokstoofd heeft om Daniel Ricciardo terug te krijgen op de grid.

De Vries werd eind vorig jaar aangesteld als opvolger van Pierre Gasly bij Scuderia AlphaTauri, maar de coureur uit Sneek kreeg nog geen half seizoen de tijd zich te bewijzen. Daags na de Grand Prix van Groot-Brittannië werd hij plots uit zijn stoeltje getild en werd Ricciardo aangesteld als vervanger. Dat De Vries geen lange toekomst beschoren was bij AlphaTauri, was wellicht geen verrassing, maar dat hij al ruim voor de zomerstop het veld moest ruimen, kwam wel als donderslag bij heldere hemel. Volgens Magnussen was dit op de achtergrond waarschijnlijk allemaal al bekokstoofd, omdat Red Bull koste wat het kost Ricciardo terug wilde hebben op de grid.

De Vries kreeg "veel steun" van de andere coureurs

Volgens de Haas-coureur was De Vries geliefd op de grid. "Hij kreeg veel steun van de coureurs. Ik heb hem ook een persoonlijk bericht gestuurd", zo vertelt Magnussen bij de camera van Viaplay. "Hoewel we de laatste twee races een paar incidenten hebben gehad op de baan, heb ik geen probleem met Nyck." Daarna vertelt Magnussen dat hij denkt dat er op de achtergrond al een plan op de plank lag om De Vries spoedig te laten vervangen door Ricciardo. Hij noemt de timing van De Vries om te mogen debuteren in de Formule 1 dan ook "ongelukkig", omdat de Nederlander nooit een eerlijke kans heeft gekregen.

Ricciardo moest terug op de grid

"Het is vrij duidelijk wat er op de achtergrond gebeurde, waar Nyck het slachtoffer van was", zo vertelt Magnussen. "Hij zat met een ongelukkige timing wat betreft zijn kans in de Formule 1. Want je hebt een coureur (Ricciardo, red.) die daar aan de zijlijn stond en die ze (Red Bull, red.) terug in de auto wilde hebben."

Hoop niet verliezen

Maar volgens Magnussen moet De Vries de hoop niet verliezen. De Deen stelt dat er in de racerij altijd kansen kunnen opduiken, zelfs als je het niet verwacht. "Ik heb zeker ervaren hoe dingen kunnen omslaan, en zelfs op een onverwachte manier kun je een kans krijgen", zo besluit hij.