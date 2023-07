Jeen Grievink

Max Verstappen en Lando Norris stonden vandaag samen op het podium na de Grand Prix van Hongarije, maar laatstgenoemde had na afloop wat uit te leggen aan Verstappen. Norris stootte namelijk zijn trofee om, waarna deze op de grond kapot viel. Het leverde bij de media een interessante discussie op.

Tijdens de podiumfestiviteiten ging het even helemaal mis toen Norris zijn welkbekende 'spuit-truc' wilde doen met de fles champagne. De McLaren-coureur geeft deze altijd een harde klap op het plateau, waarna er een metershoge straal ontstaat. In Hongarije deed hij dit ook, maar door de klap viel de trofee van Verstappen van het plateautje af. De beker brak in stukken, maar daar had Norris maling aan. Verstappen kon er gelukkig ook wel om lachen, al gingen de twee na afloop van de festiviteiten nog wel even de discussie met elkaar aan bij de media.

Breken trofee kan Norris "niets schelen"

Toen Norris bij Sky Sports in het vierkantje de vraag kreeg wat hij met de trofee van Verstappen had gedaan, volgde er een nonchalant antwoord: "Het is die van hem, het is zijn [probleem], die van mij is nog heel. Het kan me niets schelen, hij is gebroken. Wie dat gedaan heeft? Ik." Volgens de Brit deed hij het niet met opzet, maar had Verstappen zijn trofee wat veiliger neer moeten zetten. "Het was niet expres, maar ik baalde dat ik tweede was geworden", knipoogde Norris. "Dat is mijn viering: met de fles slaan, maar Max zette zijn trofee op de verkeerde plaats." Of het dan de schuld van Verstappen was? "Het is Max zijn fout, ja", lacht Norris.

Verstappen wil schade verhalen bij Zak Brown

Kort daarna werd Verstappen in hetzelfde vierkantje geconfronteerd met de woorden van Norris. De Nederlander richtte zich tot de McLaren-coureur: "Heb je gezegd dat het mijn fout was? We gaan wel naar Zak (Brown, red.) toe. Die heeft nog wat geld over voor het personeel, dus ik denk dat hij dat ook wel aan de trofee kan besteden." Norris reageerde er gevat op en knipoogde naar zijn vriend van Red Bull: "Alleen maar omdat je de snelste auto hebt? Maat, relax."