Jeen Grievink

Zondag 23 juli 2023 16:53 - Laatste update: 16:57

Max Verstappen deed tijdens de Grand Prix van Hongarije hetgeen hij al het hele seizoen doet: domineren en winnen. De Nederlander stak polesitter Lewis Hamilton voorbij bij de start en koerste vervolgens comfortabel richting de overwinning. Na afloop was hij dan ook uitermate tevreden.

Verstappen kende - in tegenstelling tot Hamilton - een goede start vanaf plek twee en wist al snel aan de Mercedes voorbij te gaan. De Nederlander zag vervolgens de McLaren van Oscar Piastri in zijn spiegels opduiken, maar de Australiër had onvoldoende snelheid om de Red Bull voor meerdere ronden te volgen. Verstappen trok zodoende al snel een comfortabel gat en wist dit gedurende de wedstrijd gestaag uit te bouwen. Uiteindelijk kwam hij met een voorsprong van meer dan 30 seconden als winnaar over de finish.

Verstappen koos voor binnenkant bij Hamilton

Na afloop van de wedstrijd verscheen Verstappen dan ook met een grote glimlach bij gridinterviewer Nico Rosberg. Hij begint zijn reactie met een korte terugblik op de start, waar hij Hamilton vrij snel te grazen wist te nemen. "We hadden een hele goede start, daar ben ik erg blij mee. Toen ik de binnenkant had, wist ik dat de bocht voor mij was", zo doelt hij op de strijd om de leiding met de zevenvoudig wereldkampioen.

Verstappen uiterst tevreden met RB19

Hij vervolgt: "Vanaf daar kon ik mijn eigen race rijden. De auto was vandaag heel, heel snel." Dat het gisteren tijdens de kwalificatie wat minder ging, is Verstappen alweer vergeten. "Over één ronde was het lastig dit weekend, maar vandaag was de auto goed, ook op de banden en konden we zo'n gat creëren."

Red Bull verbreekt stokoud record van McLaren

Voor Red Bull Racing was het alweer de twaalfde overwinning op een rij, waarmee ze het record van McLaren uit 1988 hebben verbroken. "Voor het team twaalf overwinningen op een rij is geweldig", zo klonk Verstappen trots. "Wat we de laatste jaren meemaken, is ongelooflijk. Vandaag was perfect."