Jeen Grievink

Zondag 23 juli 2023 19:13

Lewis Hamilton is al enige tijd in onderhandeling met Mercedes over een nieuw contract, maar het lijkt erop dat we spoedig witte rook mogen verwachten. Toto Wolff zou namelijk aan een jonge-reporter van Sky Sports Germany hebben verklapt dat Hamilton voor 2 seizoenen gaat bijtekenen.

Het huidige contract van Hamilton bij Mercedes loopt na dit seizoen af. Dat betekent in theorie dat de zevenvoudig wereldkampioen daarna vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Zover lijkt het echter niet te komen, want alles wijst erop dat Hamilton gewoon een nieuwe overeenkomst aangaat met het team waar hij jarenlang uiterst succesvol is geweest. Al wekenlang laten zowel Hamilton als Wolff doorschemeren dat een nieuw contract aanstaande is. Ook voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije zei Wolff nog dat de deal formeel nog niet getekend is, maar "emotioneel" al wel. Tegen een jonge reporter heeft hij echter nog een belangrijk detail verklapt.

De Duitse tak van Sky Sports gaf in Boedapest een handvol jonge reporters de kans een aantal hoofdrolspelers te interviewen. Eén van hen kreeg het voorrecht om met Wolff in gesprek te gaan. De jongen zou hebben gevraagd naar de toekomst van Hamilton bij Mercedes, waarna Wolff wat in zijn oor fluisterde. De Mercedes-teambaas zei dat hij officieel nog niets kon zeggen en dat hij het daarom in het oor van de jongen fluisterde. De piepjonge reporter kon het nieuws echter niet voor zich houden en deelde live op tv dat Hamilton met 2 jaar bij gaat tekenen bij de Duitse renstal.

Deze informatie is nog niet officieel bevestigd, maar mocht Hamilton inderdaad voor 2 seizoenen bijtekenen, dan zal hij minimaal tot en met 2025 op de grid staan namens het team van Mercedes. Wanneer zijn nieuwe verbintenis afloopt, is Hamilton 40 jaar oud. Of hij de introductie van de nieuwe reglementen in 2026 nog gaat meemaken, is dan ook maar zeer de vraag. De tijd zal het uitwijzen.