Jeen Grievink

Zondag 23 juli 2023 20:36

Lewis Hamilton voelde zich de koning te rijk toen hij zaterdag tegen alle verwachtingen in pole position wist veilig te stellen voor de Grand Prix van Hongarije. Echter, aangekomen bij de race verloor hij deze positie nog voor de eerste bocht aan Max Verstappen. Vervolgens werd hij ook nog ingehaald door beide McLaren's. De teleurstelling was te horen op de boardradio.

Niemand zag het aankomen, maar het was Hamilton die op zaterdag tijdens de kwalificatie pole position wist te pakken. De zevenvoudig wereldkampioen was verrassend genoeg sneller dan Verstappen over één ronde. Het was dan ook feest bij Mercedes toen Hamilton als snelste man over de streep kwam. Dit feestje bleek echter van korte duur, want Hamilton had er tijdens de race nul profijt van. De Brit had wat wheelspin en zag vervolgens hoe Verstappen naar de binnenkant kneep en hem dwong wijd te gaan. Hierdoor verloor Hamilton ook nog twee posities aan McLaren, met een teleurstellende boardradio tot gevolg.

Hamilton biedt excuus aan over boardradio

Hamilton probeerde na zijn matige start nog te verdedigen ten opzichte van Verstappen, maar de Nederlander liet zijn Red Bull aan de binnenkant staan en forceerde Hamilton zijn auto naar buiten te laten lopen om contact te voorkomen. De Brit verloor hierdoor niet alleen de leiding, maar zag ook hoe Oscar Piastri en Lando Norris hem voorbijstaken. Het ging duidelijk niet volgens plan voor Hamilton en dat liet hij dan ook weten over de boardradio. In een bericht van slecht vier woorden bood hij zijn excuses aan richting het team. "Sorry daar voor jongens", zo klonk het teleurgesteld richting engineer Peter Bonnington.

Engineer probeert Hamilton op te peppen

Bonnington probeerde Hamilton direct weer wat op te peppen en vertelde hem dat hij niet in zak en as moest gaan zitten. "Maak je geen zorgen, Lewis. Het wordt een lange, hete race." En dat werd het zeker. Aan het einde van de race probeerde Hamilton nog een podiumplek te bemachtigen ten koste van Sergio Pérez, maar de Mercedes-kopman kwam één ronde tekort om een serieuze aanval te doen op de Mexicaan van Red Bull. Hamilton werd zodoende vierde.