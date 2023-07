Jeen Grievink

Zondag 23 juli 2023 16:42 - Laatste update: 17:02

Max Verstappen heeft op uiterst dominante wijze de Grand Prix van Hongarije gewonnen. De Nederlander ging bij de start al voorbij aan polesitter Lewis Hamilton en trok vervolgens een uiterst comfortabel gat. Lando Norris en Sergio Pérez maakte het podium compleet. De beide Alpine's vielen uit.

Hamilton kende een uiterst matige start vanaf pole position. De Brit werd niet alleen voorbijgestoken door Verstappen, maar ook door Piastri én Norris. Verstappen nam zodoende de leiding in de wedstrijd over en zag achter zich hoe de Alpine's elkaar raakte, na een remfout van Zhou, waardoor Gasly met een lekke band naar binnen moest. Later bleek dat Gasly, maar ook Ocon, onherstelbare schade had opgelopen. Beiden moesten de handdoek werpen, waardoor het een dramatische middag werd voor het Franse team. Zhou kreeg nog wel een vijf seconden tijdstraf voor het veroorzaken van dit incident.

Pérez op zoek naar een podiumplaats vanaf P9

In rondje 23 ging Verstappen naar binnen voor z'n pitstop, ver nadat het merendeel van de concurrentie nieuw rubber had gehaald. De Nederlander wisselde naar de harde band, waardoor een éénstopper een mogelijkheid werd. Met een comfortabele voorsprong kwam Verstappen als leider weer terug op de baan. Achter Verstappen volgende de McLaren's van Norris en Piastri, die eveneens een sterke race reden in Hongarije. Een sterke wedstrijd was er ook voor Pérez, die vanaf P9 was gestart, maar halverwege de wedstrijd het podium al kon ruiken. Hij moest om dat te bereiken nog wel even voorbij aan Hamilton en Piastri.

Strijd tussen Hamilton, Pérez en Piastri

Hamilton liet echter niet zomaar het kaas van z'n brood eten door Pérez, want de Brit had zelf ook nog uitzicht op het ereschavot. Terwijl Pérez naar Hamilton toekroop, kroop de Mercedes op zijn beurt richting de achterkant van Piastri. Pérez en Piastri besloten een andere strategie te kiezen en doken naar binnen voor een pitstop. Hamilton schoof hierdoor - in ieder geval tijdelijk - op naar de derde plaats. Pérez ging vervolgens het gevecht aan met Piastri, beide dus op een set verse banden.

Tijdstraf voor Leclerc

Terwijl Pérez aan Piastri voorbij ging, ontving Leclerc een tijdstraf van vijf seconden voor het overtreden van de maximumsnelheid in de pitstraat. In diezelfde pitstraat meldde - met nog twintig ronden te gaan - ook Hamilton zich. Hij haalde een nieuwe set mediums voor het restant van de wedstrijd. Hij viel hierdoor weer terug naar de vijfde plaats, achter Verstappen, Norris, Pérez en Piastri. De Ferrari's, Russell en de beide auto's van Aston Martin maakten de top tien compleet voor dit moment.

Pérez pakt P3 in Hongarije

In de slotfase van de wedstrijd begonnen de McLaren's wat aan tempo te verliezen. Hierdoor viel Piastri terug naar plek vijf, terwijl Norris vanaf P2 de hete adem van Pérez in zijn nek voelde. Het kwam aan op de laatste paar ronden of de Mexicaan nog een treetje hoger op het podium plaats mocht gaan nemen. Pérez kwam echter vast te zitten in verkeer en moest daarom genoegen nemen met de derde stek.

Verstappen domineert en wint op Hungaroring

Uiteindelijk was het Verstappen die met een voorsprong van ruim 30 seconden als nummer één over de finishlijn kwam. De Nederlander domineerde van begin tot eind en bleef zodoende Norris en Pérez voor. Hamilton kwam net tekort voor een podiumplaats en werd vierde, voor Piastri. De top tien werd verder compleet gemaakt door Russell, Leclerc, Sainz, Alonso en Stroll.