Foutje van 40.000 euro: Norris sloopt trofee Verstappen met champagnefles

Jordy Stuivenberg

Zondag 23 juli 2023 18:28 - Laatste update: 18:34

Max Verstappen heeft niet lang kunnen genieten van de beker die hij won in Hongarije. De Nederlander was oppermachtig in Hongarije en won zo zijn zevende wedstrijd op rij. Lando Norris besloot op zijn bekende manier een fles champagne te ontkurken, maar dat moest de beker van Verstappen ontgelden.

Nu we Norris vaker op het podium terugzien, toont hij ook regelmatig zijn onorthodoxe wijze om een fles champagne te openen. Hij slaat de fles met de bodem hard op het podium, waarna kurk eruit schiet en de champagne er met een behoorlijke straal uit spuit. In Hongarije deed hij dat echter vlak naast de beker van Verstappen, die vervolgens van het podium viel. Die overleefde dat niet, want de trofee in Hongarije is gemaakt van het nogal breekbare porselein. Pijnlijk feitje: de beker is zo’n 40.000 euro waard.

Gelukkig konden zowel Verstappen, Norris als Red Bull en McLaren wel om het voorval lachen, getuige de berichtenwisselingen op de verschillende sociale media en de video van het 'incident'.