Lewis Hamilton begon de Grand Prix van Hongarije vanaf pole position, maar kon niet lang van deze positie genieten. Al in de eerste bocht zag hij hoe Max Verstappen hem aan de binnenkant voorbijstak. Na afloop verklaart Hamilton dat zijn concurrent hem in de weg zat en dat hij naar buiten werd gedreven.

Het was enigszins verrassend toen Hamilton gisteren uit de bus kwam als polesitter voor de Grand Prix van Hongarije. In zijn Mercedes was de Brit een paar duizendsten sneller dan Verstappen, die voor de verandering weer eens genoeg moest nemen met de tweede startpositie. Lang kon Hamilton echter niet genieten van de belangrijkste positie op de baan. Al bij de start verloor hij de leiding aan Verstappen, die een betere start had en met de nodige lef aan de binnenkant aan Hamilton voorbijging. De Mercedes-kopman verloor vervolgens ook nog twee plekken aan de beide McLaren's. Na afloop geeft hij aan dat hij wist dat hij de race niet kon winnen, maar dat Verstappen hem wel de nodige problemen bezorgde.

Red Bull 0,5 seconde sneller dan Mercedes

In gesprek met Viaplay geeft Hamilton aan dat hij niet ontevreden is met het eindresultaat. De Brit verloor weliswaar wat plekken sinds de start, maar kan leven met een vierde plek, al had hij liever op het podium gestaan. "Ik voel me prima, ik heb veel slechtere dagen gekend", zo begint hij. "Ik wist dat ik niet kon winnen vandaag. Het team vertelde ons al dat we een halve seconde langzamer zouden zijn dan de Red Bulls, dus ik wist dat een overwinning buiten bereik was. Maar misschien had ik derde kunnen worden."

Verstappen zat Hamilton in de weg bij start

Vervolgens blikt Hamilton nog even terug op de start. Naar eigen zeggen was zijn start niet verkeerd, maar werd hij in de weg gezeten en wijd geduwd door Verstappen. Hierdoor verloor hij ook nog twee plekken aan Oscar Piastri en Lando Norris. "Ik had een beetje last van wheelspin, het was niet de beste start, maar ook geen gigantisch slechte. Ik werd in de weg gezeten door Max aan de binnenkant, hij duwde mij naar buiten en toen verloor ik posities aan McLaren", aldus Hamilton.