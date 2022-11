Rosberg onthult mailtje naar Mercedes, Ross Brawn kondigt pensioen aan | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 28 november 2022 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ook in het off-season valt er natuurlijk nog genoeg te beleven in de wereld van de Formule 1. Zo onthulde Nico Rosberg onder meer dat hij na de gewonnen Grand Prix van Brazilië een mailtje stuurde richting het team van Mercedes en maakte Ross Brawn bekend dat hij met pensioen gaat.

Artikel gaat verder onder video

Rosberg stuurde mailtje naar Mercedes na overwinning in Brazilië

Nico Rosberg vertelt dat hij een mail vol bewondering naar het team van Mercedes heeft gestuurd, nadat George Russell in Brazilië beslag legde op zijn eerste overwinning in de Formule 1. Rosberg greep in 2016 het wereldkampioenschap in dienst van Mercedes, waarna hij vriend en vijand verbaasde door plots een punt achter zijn carrière te zetten. De zilverpijlen bleven ondertussen dominant. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Newey keek op van ontwerp Mercedes: "Hadden wij over het hoofd gezien"

Adrian Newey, die ook dit seizoen weer succes kende met Max Verstappen en Red Bull, was met het team onder de indruk van een 'maas in de wet' die Mercedes begin dit seizoen had gevonden. Mercedes had het tijdens de eerste helft van het seizoen 2022 enorm lastig met porpoising. Het was zelfs zo erg dat de coureurs last hadden van lichamelijke ongemakken nadat ze een sessie of een race hadden gereden en het team bij de FIA moest aandringen op een nieuw technical directive. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Ocon haalt uit naar vertrokken Alonso: "Ik deed 98 procent van het werk"

Fernando Alonso en Esteban Ocon leken lange tijd goed door één deur te kunnen bij het team van Alpine, al leek daar aan het einde van hun samenwerking weinig meer van over. De Franse coureur sneert nu in de richting van zijn naar Aston Martin vertrokken collega en stelt dat Alonso helemaal niet zo veel werk verzette bij het team. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen krijgt peperdure Honda NSX Type S van Honda cadeau na tweede titel

Max Verstappen heeft het seizoen 2022 inmiddels iets meer dan een week geleden met succes afgesloten. Honda vond het tijd voor een cadeau en besloot Verstappen een auto te geven. De Nederlander hoeft niks te betalen voor de Honda NSX Type S. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Ross Brawn gaat met pensioen en neemt officieel afscheid van de Formule 1

Volgens Italiaanse berichtgeving zou Ross Brawn op de nominatielijst staan om de mogelijk vertrekkende Mattia Binotto bij Ferrari op te vangen. De Italianen lijken daar echter nu naar te kunnen fluiten, want de Britse ingenieur kondigt in een column zijn vertrek uit de Formule 1 nu officieel aan. Het hele verhaal lezen? Klik hier.