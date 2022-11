Brian Van Hinthum

Maandag 28 november 2022 14:58 - Laatste update: 15:01

Fernando Alonso en Esteban Ocon leken lange tijd goed door één deur te kunnen bij het team van Alpine, al leek daar aan het einde van hun samenwerking weinig meer van over. De Franse coureur sneert nu in de richting van zijn naar Aston Martin vertrokken collega en stelt dat Alonso helemaal niet zo veel werk verzette bij het team.

Het laatste gedeelte van de samenwerking tussen Alonso en Ocon boterde het niet meer tussen het tweetal. Het ging eigenlijk voornamelijk mis tijdens de sprintrace van de Grand Prix van São Paulo. De Franse renstal zag hoe Ocon en Alonso vroeg in de race tot een botsing kwamen, waardoor de Fransman veel schade opliep en ook Alonso naar binnen moest voor wat reparatiewerkzaamheden.

Gedoe in de media

Uiteindelijk de Spaanse coureur nog als vijftiende over de streep te komen, terwijl Ocon het met een teleurstellende P18 moest doen. Na de race vloog de bolide van de Fransman tot overmaat van ramp ook nog in de fik en dus leek de rampdag compleet. Met name de Spanjaard was niet gediend van het gedrag van zijn teamgenoot en hij liet zich dan ook kritisch uit. Dit zorgde er allemaal weer voor dat teambaas Otmar Szafnauer in de media liet weten teleurgesteld te zijn in zijn coureurs.

Al het werk in de simulator

Inmiddels is Alonso vertrokken bij de renstal en dat zorgt bij Ocon voor vreugde. "Natuurlijk was ik teleurgesteld door zijn opmerkingen en dat hij die in de media deed in plaats van intern", stelt hij bij Ouest France. "We hebben er verder niet meer over gepraat. Ik zal het respect voor hem houden dat ik al had, maar het is goed dat hij naar Aston Martin vertrekt en we allebei onze eigen weg gaan." Vervolgens doet Ocon een opmerkelijke onthulling. "Eerlijk gezegd deed ik 98 procent van het werk en deed hij twee procent. Ik was overwerkt en deed alle ontwikkelingen op de simulator", foetert hij.