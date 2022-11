Lars Leeftink

Maandag 28 november 2022 15:23 - Laatste update: 15:24

Max Verstappen heeft het seizoen 2022 inmiddels iets meer dan een week geleden met succes afgesloten. Honda vond het tijd voor een cadeau en besloot Verstappen een auto te geven. De Nederlander hoeft niks te betalen voor de Honda NSX Type S.

Verstappen heeft al een behoorlijk groot wagenpark tot zijn beschikking. Zo heeft de Nederlander onder meer al de Honda NSX in huis, net zoals de Aston Martin DB 11 AMR en Valkyrie. Ook heeft de Nederlander een Renault Sport R.S. 01 en de Porsche 911 GT2 RS tot zijn beschikking. Tot slot nog twee Ferrari's: de Ferrari Monza SP2 en Ferrari 488 Pista. Daar komt nu dus een pracht van een auto bij.

NSX Type S

Verstappen kreeg de Honda NSX Type S van Honda tijdens de Honda Racing Thanks Day die na het seizoen gehouden werd. Hij krijgt het van Honda cadeau na het indrukwekkende seizoen 2022, een seizoen waar ook Honda net zoals in 2021 onderdeel van was. Dit keer was het wat meer op de achtergrond, in tegenstelling tot 2021.

2022

In 2022 werd Verstappen op dominante wijze wereldkampioen door de meeste aantal overwinning en het hoogste aantal punten ooit in een seizoen te noteren. Ferrari was de grootste uitdager, maar Charles Leclerc kwam niet in de buurt van het puntenaantal dat Verstappen na 22 races had. Na de Grand Prix van Japan, de thuishaven van Honda, was de Nederlander al wereldkampioen. Daarmee was het feest nog niet voorbij, want Verstappen kon een week later feest vieren met Red Bull. Voor het eerst sinds 2013 won Red Bull namelijk het constructeurskampioenschap.