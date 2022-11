Brian Van Hinthum

Maandag 28 november 2022 15:53

Volgens Italiaanse berichtgeving zou Ross Brawn op de nominatielijst staan om de mogelijk vertrekkende Mattia Binotto bij Ferrari op te vangen. De Italianen lijken daar echter nu naar te kunnen fluiten, want de Britse ingenieur kondigt in een column zijn vertrek uit de Formule 1 nu officieel aan.

Het was al langer bekend dan vandaag dat Brawn van plan was om na dit seizoen een stapje terug te doen uit zijn rol als sportief directeur van de Formule 1 voor Liberty Media. Brawn ging na een indrukwekkende carrière bij teams als Mercedes en zijn eigen Brawn Grand Prix in 2017 aan de slag voor het Amerikaanse bedrijf. De Brit werkte onder meer aan het schrijven van de veelbesproken nieuwe reglementen vanaf 2022, die inmiddels een succes zijn gebleken op veel vlakken. Ook wist de koningsklasse een gigantische groei aan populariteit mee te maken en bevindt de sport zich op dit moment op een goede plek.

Veel veranderd

Eerder liet Brawn dus al weten van plan te zijn om na dit jaar een stapje terug te doen, maar nu doet hij de officiële aankondiging in een column op Formula1.com. "Mijn tijd in de Formule 1 komt nu tot een einde. Ik ga de betrokkenheid die ik had missen, net als het broederschap en de vriendschap die je krijgt in een omgeving als de Formule 1. Ik ben erg blij met waar we terecht gekomen zijn. Volgens mij is er een hoop veranderd sinds in zes jaar geleden het managementteam ben ingestapt. Daar ben ik blij om. De Formule 1 vandaag de dag is op zijn sterkst."

F1 bekijken vanaf de bank

De Brit is nu echter klaar om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. "Nu is de tijd rijp voor mij om met pensioen te gaan. We hebben een hoop werk verzet en zijn nu in een consoliderende periode. Er komt een nieuwe auto in 2026, maar dat is nog vier jaar weg. Te ver voor mij. Het is dus beter als een nieuwe groep mensen het stokje overneemt. Ik heb bijna van elke minuut van mijn 46-jarige carrière genoten en heb het geluk gehad met vele geweldige teams, coureurs en mensen te werken. Ik zou daar niks aan willen veranderen", zegt Brawn trots. "Vanaf nu ga ik de F1 bekijken vanaf mijn bank. Dan kan ik juichen en schelden als een F1-fan, met de geruststellende gedachte dat de sport op een fantastische plek is met een fantastische toekomst", besluit hij.