Adrian Newey, die ook dit seizoen weer succes kende met Max Verstappen en Red Bull, was met het team onder de indruk van een 'maas in de wet' die Mercedes begin dit seizoen had gevonden.

Mercedes had het tijdens de eerste helft van het seizoen 2022 enorm lastig met porpoising. Het was zelfs zo erg dat de coureurs last hadden van lichamelijke ongemakken nadat ze een sessie of een race hadden gereden en het team bij de FIA moest aandringen op een nieuw technical directive. Dit om het effect te verminderen. Vanaf de Grand Prix in België waren er al nieuwe regels door de FIA ingevoerd om porpoising terug te dringen, en in 2023 komen er nog meer regels om de impact van het grond-effect te limiteren voor elk team. Mercedes werd gedurende de tweede seizoenshelft steeds beter, maar zou alleen met George Russell nog een race winnen (Brazilië).

Tegenover Auto, Motor und Sport zegt Newey, ontwerper van Red Bull, dat zelfs hij begin dit seizoen werd verrast door Mercedes. Het team kwam tijdens de testdagen namelijk met een ontwerp waardoor de sidepods eigenlijk zo goed als verdwenen waren. Ondanks dat Mercedes als team in de beginfase van het seizoen geen succes kende, keek Newey wel met enige jaloezie naar het ontwerp van Mercedes. Het zette het team aan het denken. “Die maas in de wet hadden wij over het hoofd gezien.”

Ook Newey moet erkennen dat Mercedes gedurende het seizoen 2022 sneller werd en in 2023 een grotere uitdaging gaat vormen dan in 2022. Hoeveel beter ze gaan zijn is echter ook voor Newey lastig inschatten. "Van de buitenkant is het moeilijk te beoordelen. De Mercedes is in de loop van het jaar steeds beter geworden. Eerlijk gezegd hebben we niet de tijd om het concept in detail te bekijken. Onder een budgetplafond kun je je die luxe niet meer veroorloven. Daarom bewandel je als eerste de paden waarvan je denkt dat die de meeste winst opleveren. Bij de Mercedes zal het zo zijn dat iedereen pas naar de kopieermachine gaat als het concept ineens een blijvend succes wordt."