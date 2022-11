Lars Leeftink

Max Verstappen is blij voor Nyck de Vries en kijkt ernaar uit om samen met hem actief te zijn in de Formule 1. De Nederlander legt uit hoe hij De Vries wist te overtuigen om Helmut Marko, adviseur van Red Bull, te bellen.

De Vries zijn kansen werden groter toen hij tijdens de Grand Prix van Italië op Monza in moest vallen voor Alexander Albon, die ziek was. De Vries werd negende tijdens de race en kreeg meteen met veel interesse van veel teams te maken. Nadat duidelijk werd dat Pierre Gasly bij AlphaTauri op weg was naar de uitgang (Alpine) en Colton Herta vanwege het ontbreken van een superlicentie afviel als eerste optie, ging het snel. De Vries kwam in beeld, er waren gesprekken en toen het nieuws omtrent Gasly naar Alpine officieel was volgde snel het goede nieuws voor De Vries.

De Vries

In de documentaire Picture Perfect van Viaplay vertelt Verstappen over De Vries en het feit dat hij in 2023 actief gaat zijn in de Formule 1. "Als je me dat aan het begin van het jaar had verteld, dan had ik het natuurlijk nooit geloofd. Het is heel leuk voor Nyck en hij verdient het ook. Hoe hij inviel op Monza was natuurlijk perfect." Volgens Verstappen was het een kwestie van de kans krijgen en hem dan ook grijpen. Deze kans kreeg De Vries dus in Monza. "Hij moest gewoon die kans krijgen en ik dacht dat niemand hem dat zou geven. Gelukkig is die kans wel gekomen. Hij heeft alles perfect gedaan en ik hoop dat hij alles kan laten zien wat hij in zich heeft."

Etentje

Verstappen heeft zelf ook zijn steentje bijgedragen. Het was tijdens een etentje na de Grand Prix van Italië in Monza dat Verstappen aangaf bij De Vries dat hij een poging moest wagen om bij AlphaTauri te gaan rijden in 2023. "Dan bespreek je dingen en ik vertelde gewoon dat hij moest bellen. Toen leefde alles en ik weet hoe Helmut dan kan zijn. Gelukkig heeft hij dat gedaan en dan zie je wat er van komt."