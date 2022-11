Lars Leeftink

Zaterdag 26 november 2022 15:21 - Laatste update: 15:26

Max Verstappen blikt terug op een mooi seizoen met veel records en prijzen, maar de Nederlander genoot vooral van zijn thuisrace in Zandvoort. Afgelopen seizoen was volgens de tweevoudig wereldkampioen wel anders dan in 2021.

De Grand Prix van Nederland in Zandvoort is tot nu toe een groot succes gebleken. Zowel in 2021 als in 2022 kreeg het evenement veel complimenten van coureurs, teams en analisten. Verstappen won beide races. In 2021 deed hij dit met overmacht, in 2022 ging het wat moeizamer. Volgens de Nederlander was er veel anders aan de tweede Grand Prix van Nederland ten opzichte van de eerste.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: De bijzondere statistieken achter het seizoen van Verstappen die je nog niet kent

GP Nederland

In de documentaire Picture Perfect van Viaplay vertelt Verstappen over zijn thuisrace. "Op een gegeven moment ga je wel genieten, want in het begin was het nog heel competitief. Dan staat de druk er ook vol erop. Op Zandvoort zag je nog wel dat die titel eraan komt, maar om dan met zoveel fans op de tribunes te rijden, is ongelooflijk." Het grootste verschil met de race in 2021? "Nu hoefde ik niet te winnen. Vorig jaar was elke overwinning belangrijk. Hier kon ik iets meer van genieten. De race zelf was echter wel een beetje hectisch met safety cars en de strategieën. Het was wel mooi om te zien."

2023

In 2023 staat de Grand Prix van Nederland wederom op het programma, maar dit keer niet begin september zoals de afgelopen twee seizoenen het geval is geweest. Dankzij het wegvallen van de Grand Prix van Frankrijk is er wat geschoven met het programma. De Grand Prix van België is nu voor de zomerstop, terwijl de Grand Prix van Nederlander tijdens het weekend van 25, 26 en 27 augustus verreden worden. Het zal de eerste race na de zomerstop zijn.