De bijzondere statistieken achter het seizoen van Verstappen die je nog niet kent

Lars Leeftink

Zaterdag 26 november 2022 13:58 - Laatste update: 14:00

Dat het seizoen 2022 voor Max Verstappen en Red Bull een bijzondere was, is voor veel fans inmiddels duidelijk. Twee records, de meeste zeges en het hoogste aantal punten in een seizoen, is ook al vaak uitgelicht. Er zijn echter nog veel meer statistieken die het bizarre seizoen van de Nederlander goed in kaart brengen.

Verstappen begon het seizoen alles behalve dominant. Tijdens twee van de eerste drie races viel hij uit, waardoor hij na drie races al een achterstand van 46 punten had op Charles Leclerc. Verstappen zelf geloofde ook even niet in de titel, maar daarna won Verstappen veertien van de negentien races die op het programma stonden op weg naar een ijzersterk seizoen. Een paar van de statistieken zijn ronduit indrukwekkend te noemen.

Statistieken

Verstappen won 68.2% van de races in 2022, iets waarvan alleen Sebastian Vettel (2013) kan zeggen dat hij dit beter heeft gedaan. Vettel won toen 68.4% van de races richting zijn vierde wereldkampioenschap. Verstappen eindigde 17 keer op het podium, iets wat niemand anders kan zeggen. Het record, 18 keer, staat namelijk ook op naam van de Nederlander. Dit deed hij in 2021. Ook het verschil tussen Verstappen en Leclerc na 22 races, 146 punten, was een record. Het is het grootste verschil tijdens het hybride tijdperk. Lewis Hamilton werd in 2020 met 124 punten voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas wereldkampioen.

Dominant

Verstappen reed in 2022 maar liefs 616 rondjes aan de leiding. De nummer twee dit seizoen reed 205 rondjes op kop. In totaal reed Verstappen 3,164 kilometer aan de leiding tijdens races in 2022. Dit is meer dan twee keer de omtrek van Nederland (1,478km), om even een beeld te schetsen. Het is in ieder geval duidelijk dat er in 2022 niemand was die in de buurt van de prestaties van Verstappen kwam.