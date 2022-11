Lars Leeftink

Max Verstappen zal ook in 2023 vol voor de titel gaan, maar als het aan Esteban Ocon ligt komt er naast Ferrari en Mercedes nog een derde uitdager bij: Alpine. De Fransman heeft de afgelopen jaren enorm veel respect opgebouwd voor de Nederlander.

Ocon rijdt al jaren bij Alpine (voorheen Renault), maar heeft (zelfs met Fernando Alonso als teamgenoot) nooit de stap kunnen zetten richting de drie topteams. Red Bull, Ferrari en Mercedes waren ook in 2022 de dominante teams, met McLaren en Alpine die daarachter wederom vochten voor P4. Komend seizoen krijgt Ocon met Pierre Gasly een landgenoot als teamgenoot, in een poging de drie topteams te evenaren. Ocon hoopt dat hij met Verstappen kan strijden.

Tegenover de NOS zegt Ocon dat hij niets meer dan respect heeft voor de prestaties van Verstappen in 2021 en 2022. "We gaan nu prima met elkaar om en hebben veel respect voor elkaar. Ik wens hem het allerbeste. Hij is nu eenmaal een supertalent. Max is altijd en overal competitief en dat is al jaren zo. Ik weet het al sinds mijn jeugd. Al sinds het karten domineert hij kampioenschappen. Daarna was hij snel in elke auto waarin hij zat. Zijn wereldtitels zijn dikverdiend. Vorig jaar vond ik dat al en dit jaar zet hij een topseizoen neer. Ik ben trots dat een coureur waarmee ik opgroeide zich zo ontpopt. Max is een glanzende vertegenwoordiger van mijn generatie. Hij is een van de grootsten van deze sport."

Ocon heeft echter nog steeds als doel ooit Verstappen uit te dagen en wereldkampioen te worden. "Daar ben ik van overtuigd en dat moet ook. Als je niet in jezelf gelooft, dan ben je in deze sport al kansloos. Ik heb een contract tot eind 2024 en dit team gaat er alles aan doen om het gat naar de top te dichten. Ik heb daar vertrouwen in en ben volledig toegewijd. Ik rij hier niet om mee te doen, maar ik groei elk weekend. Bovendien zullen de gaten tussen de teams de komende jaren steeds kleiner worden."