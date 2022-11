Ewan Gale & Lars Leeftink

Hoofdingenieur Paul Monaghan van Red Bull beweert dat het team "uitzonderlijk gelukkig" is geweest dat het Ferrari en Mercedes met Max Verstappen en Sergio Pérez heeft weten te verslaan in 2022 op weg naar het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs.

Het team uit Milton Keynes keerde voor het eerst sinds 2013 terug aan de top bij de constructeurs. Verstappen en Pérez hielden de aanval van rivalen Charles Leclerc en Carlos Sainz af, zeker omdat Ferrari gedurende het hele seizoen de grootste bedreiging vormde. Verstappen vestigde het record voor meeste overwinningen in één seizoen met zijn veertiende in Mexico en zijn vijftiende in Abu Dhabi. Pérez zou P2 uiteindelijk tijdens de slotrace niet kunnen veroveren, omdat Leclerc op P2 eindigde tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi en de Mexicaan het net niet voor elkaar kreeg om de Monegask in te halen.

Beste seizoen?

Op de vraag of dit de beste prestatie van het team was in de geschiedenis, die inmiddels 18 seizoenen telt, antwoordde Monaghan: "Misschien wel de meest dominante. Daar zouden we voor kunnen pleiten, gezien het succes dat we hebben gehad." Monaghan is ondanks het dominante seizoen ook van mening dat er veel geluk bij kwam kijken. "Er waren dit jaar meer races dan in 2009, toen we voor het eerst de uitdaging aangingen [vechten voor de titel], en 2010 voor onze eerste titels. Het is anders omdat er vertrouwen is in ons team. 2010 was een stap in het onbekende, en zo zag ik het ook. We hebben uitzonderlijk veel geluk gehad. We hebben dit jaar een goed gevecht gehad met Ferrari en wat duels met Mercedes en die hebben we weten te overtreffen."

Samenhang

Monaghan prees ook de samenhang tussen het team van Red Bull dat tijdens de race aanwezig is en het personeel in Milton Keynes: "Is het het beste jaar? Ik zou niet zeggen dat het het beste is. Ik zou zeggen dat het een van onze meest tevredenstellende jaren is geweest. We zijn zeer bevoorrecht met de auto en het team dat we hebben, of het nu op het circuit is of in de fabriek, het maakt niet uit. Iedereen trekt in dezelfde richting. De resultaten spreken voor zich."