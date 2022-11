Lars Leeftink

Zaterdag 26 november 2022 10:19 - Laatste update: 10:24

Jan Lammers denkt dat Sergio Pérez ten onrechte de stempel 'Minister van Defensie' heeft gekregen na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Volgens Lammers had Pérez toen Lewis Hamilton ook opgehouden als Verstappen al uitgevallen was. De uitspraken van de Nederlander volgen op de Grand Prix van Abu Dhabi in 2022.

Verstappen reed tijdens het laatste raceweekend van 2022 op P1, met een voorsprong van meer dan vijf seconden op Charles Leclerc. Pérez, die nog aan het vechten was voor P2 in het kampioenschap en op versere banden vanaf P3 dichterbij Leclerc kwam, vroeg of Verstappen niet iets kon doen om hem te helpen. Verstappen had zich kunnen afzakken om Leclerc op te houden, maar besloot dit niet te doen. Verstappen won de race met overmacht, Leclerc werd tweede voor Pérez en zou ook tweede eindigen in het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen hekelt bedreigende berichten: "Dat vind ik echt te ver gaan"

Bewust

In de Formule 1-podcast van de NOS beweert Lammers, voormalig F1-coureur, dat Pérez het ophouden van Hamilton tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 niet per se speciaal voor Verstappen deed. Perez zorgde ervoor dat Hamilton meer dan een ronde lang niet langs de Mexicaan kwam, waardoor Verstappen dichterbij kon komen en Hamilton geen vrije pitstop kreeg. Samen met de crash (en safety car) van Nicholas Latifi was dit volgens veel mensen het beslissende moment van de race vorig jaar. Lammers denkt echter dat de situatie kwam door de bandensituatie van beide coureurs. "Wij, de media, drukken die stempel van minister van Defensie op Pérez, maar hij was natuurlijk niet Hamilton aan het ophouden. Vanuit het perspectief van Hamilton was een auto voorbij rijden met vergelijkbare snelheid gewoon niet makkelijk."

Ophouden

Volgens Lammers had Pérez dit hoe dan ook gedaan, ook als het geen impact op de kansen van Verstappen had gehad. Volgens Lammers waren het geen teamorders in 2021 en deed Pérez dat niet voor Verstappen. "Wat Pérez vorig jaar deed, zou hij ook gedaan hebben als Verstappen niet aan de race meegedaan had. Wij maken ook hier er een big deal van [Brazilië en Abu Dhabi 2022]. Het is volstrekt normaal. Ik zou het bizar gevonden hebben als Max hier [Abu Dhabi] zijn vijftiende overwinning kon halen voor zijn record en zich dan moest laten terugvallen tot de derde plek.”