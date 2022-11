Lars Leeftink

Zaterdag 26 november 2022 09:36 - Laatste update: 09:37

Max Verstappen is na afloop van het seizoen ingegaan op de beschuldigingen, bedreigingen en het verbale geweld dat hij in 2022 te verwerken kreeg. Zeker richting het einde van het seizoen kreeg de Nederlander, en zijn familie, het flink te verduren.

Verstappen kreeg, na het controversiële en hectische seizoen 2021, ook in 2022 te maken met boegeroep op sommige circuits. Daarnaast hielp het overschrijden van de budgetcap in 2021 door Red Bull en de beslissing om teamgenoot Sergio Pérez tijdens de GP van Brazilië er niet langs te laten voor P6 en tegen teamorders van Red Bull in te gaan, niet mee. Het leverde de Nederlander, zowel op circuits als op social media, veel kritiek op. Kritiek die soms heel erg ver ging.

Beledigingen

Normaal gesproken doen de uitlatingen van fans richting niet zoveel met Verstappen. Toch is er ook voor de Nederlander een grens, zo vertelt hij ook tijdens het eindejaarsinterview met Viaplay. "Als mensen het er niet mee eens zijn en mij niet moeten, dan is dat prima. Ik hoop dat ze er slecht van slapen. Maar als ze aan mijn familie komen, dan is het een probleem. Ik kan dingen, zoals mensen die boos op mij zijn, makkelijk van me afzetten. Die mensen snappen het ook gewoon niet. Maar als ze naar mijn zusje, moeder of vriendin bedreigende berichten sturen, dan vind ik dat echt te ver gaan."

2022

Naast alle gebeurtenissen buiten de baan is het seizoen op de baan een enorm succes geweest voor Verstappen. De Nederlander won, na een moeizame start met twee uitvalbeurten, vijftien van de 22 races in 2022. Dit is een record, net zoals het aantal punten (454) dat hij in 2022 zou scoren. De Nederlander was na de Grand Prix van Japan al wereldkampioen, terwijl een weekend later het wederom feest was toen Red Bull wereldkampioen werd bij de constructeurs. In 2023 zal het lastig worden om 2022 te evenaren, zeker gezien de constante verbetering van Mercedes tijdens de tweede seizoenshelft.