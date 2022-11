Lars Leeftink

Max Verstappen had een specifiek moment tijdens het seizoen 2022 waarna hij het gevoel had dat het niet meer fout kon gaan. Dat was volgens Verstappen al vrij vroeg in het seizoen: de Grand Prix van Frankrijk.

Verstappen begon met Red Bull dramatisch aan het seizoen. Verstappen viel tijdens twee van de eerste drie races uit en zag het gat met Charles Leclerc snel oplopen richting 46 punten. Daarna ging bij Red Bull echter alles steeds beter en bij Ferrari steeds minder. In Japan was Verstappen al wereldkampioen, terwijl Red Bull in de Verenigde Staten feest kon vieren. Verstappen won 15 races (een record) en scoorde 454 punten (een record). Toch leek het in de beginfase van het seizoen niet zo'n seizoen te worden.

Beginfase

In het eindejaarsgesprek met Viaplay moet ook Verstappen toegeven dat Ferrari aan het begin van het seizoen in het voordeel was. "Ja, Ferrari begon natuurlijk heel goed, heel sterk. In het midden van het seizoen hadden ze veel moeilijke wedstrijden en uitvalbeurten." Ferrari begon daarna echter fouten te maken en de controle uit handen te geven, iets waar Verstappen met Red Bull maar al te graag van profiteerde. "Het is natuurlijk niet leuk om te zien voor hun. Je leeft dus wel met ze mee, maar aan de andere kant kwam het voor ons wel goed uit. Zeker omdat wij zo’n moeilijk begin hadden en zo konden inlopen. De druk komt er dan bij hun op te staan en bij ons niet zo heel veel. Alles liep best wel lekker, dus dan zit je wel in een goede flow."

Beslissing

Daarna won Verstappen de ene naar de andere race. De Nederlander wist al dat het niet meer fout kon gaan na de Grand Prix van Frankrijk. Het was de twaalfde race van het seizoen, maar volgens Verstappen had hij toen al het gevoel dat de voorsprong niet meer uit handen gegeven zou worden. Tijdens die race viel grootste concurrent Leclerc (vanaf P1) uit en won Verstappen de Grand Prix. Dat was volgens Verstappen het beslissende moment. "Voor mij wel. Vanaf dat moment had ik wel zoiets van ‘nu is hij binnen’. Als we geen pech hebben, dan komt het goed. Het was best een groot gat, dus toen had ik zoiets van dit gaan wij niet meer uit handen geven."