Viaplay pakt in najaar uit met series en documentaires rondom Verstappen en F1

Lars Leeftink

Donderdag 24 november 2022 11:14 - Laatste update: 11:53

Viaplay heeft een veelbewogen seizoen achter de rug, maar heeft besloten na afloop van het eerste seizoen met de Formule 1-rechten in Nederland nog even uit te pakken met een paar series en documentaires.

Viaplay heeft sinds dit seizoen de Formule 1-rechten in Nederlander overgenomen van Ziggo Sport, die de afgelopen jaren samen met Max Verstapen aan het groeien waren in aanzicht. Verstappen werd ook tijdens het eerste seizoen bij Viaplay wereldkampioen in de Formule 1. Hij deed dit op dominante wijze samen met Red Bull, terwijl hij ondertussen ook meerdere records op zijn naam schreef. Bij Viaplay ging het echter niet zo soepel.

Viaplay

Vanaf de testdagen waren er klachten van abonnees over de beeldkwaliteit, het niet kunnen terugkijken van de sessies, het geluid of het uitvallen van de streams. De streamingdienst besloot een telefoonnummer te creëren om de klachten te kunnen verwerken en moest klanten ook compenseren van de Consumentenbond als ze konden aantonen dat het product niet naar behoren werkte. Veel mensen hebben hun abonnement al opgezegd, en het aantal zal de komende maanden zonder Formule 1 waarschijnlijk toenemen. Viaplay doet er met een najaarsprogramma alles aan om fans bij de streamingdienst te houden.

Najaar

Het begint op 24 november met Max Verstappen Picture Perfect 2022, een eindejaarsinterview dat Amber Brantsen hield met Verstappen na de Grand Prix in Abu Dhabi. Het is pas het begin van het programma, want er komt nog veel meer. Op 30 november is F1 2022: Year of the Lion te zien op Viaplay, waarin analisten van Viaplay terugblikken op het seizoensverloop. Ook Max Machine, met Verstappen en David Coulthard in de hoofdrol, verschijnt eind dit jaar. Op 10 december is er Red Bull Racing Home Run live bij Viaplay te zien, waarna er op 14 december nog nieuwe afleveringen zijn van F1 Talks. Verstappen en zijn vader, Jos, zijn in deze uitzendingen te zien. Dan is er op 26 december nog Lion Unleashed 2 en begin volgend jaar, als klap op de vuurpijl, nog de Serie Anatomy of a World Champion. Er is nog geen releasedatum, maar de inhoud is wel bekend: het is een uniek kijkje achter de schermen in het leven van Verstappen. Genoeg dus om naar uit te kijken voor de abonnees van Viaplay.

