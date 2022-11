Lars Leeftink

Donderdag 24 november 2022 10:01 - Laatste update: 10:25

De motorreglementen voor 2026 lijken volgens de laatste geruchten nog niet in kannen en kruiken te zijn. Ferrari heeft samen met twee andere leveranciers namelijk nog geen handtekening gezet, en vooral voor Ferrari is dit met een opvallende reden.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Volgens de site hebben drie partijen zich inmiddels officieel ingeschreven als motorleverancier voor 2026: Mercedes, Audi en Red Bull Powertrains. Ferrari heeft dit dus nog niet gedaan, terwijl Renault en Porsche ook nog ontbreken. Daar waar Porsche een simpele reden heeft en Renault bereidt is om het reglemente te ondertekenen, heeft Ferrari met een duidelijke reden het reglement nog niet ondertekend. Volgens Ferrari zou Red Bull Powertrains te veel voordeel halen uit de huidige samenwerking met Honda, die nog tot eind 2025 duurt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff over straf Red Bull richting 2023: "Kan veel impact hebben"

Voordeel

Voor Ferrari is daar een logische beredenering voor, aldus de geruchten. "Maranello vindt het niet leuk dat Red Bull Powertrains als nieuwe motorfabrikant wordt gezien. Op deze manier kan de Oostenrijkse renstal net als Audi profiteren van de concessies die gedaan zijn. Ferrari is bang dat de meervoudig constructeurskampioen een technisch voordeel zal krijgen door alle concessies. De Scuderia is vaak heel erg meegaand in haar politieke keuzes, maar deze keer willen het team echt met de vuist op tafel slaan." De technische kennis die Honda heeft zou volgens Ferrari dus een (oneerlijk) voordeel zijn voor Red Bull Powertrains richting 2026.

Deadline

De deadline voor het inschrijven als motorleverancier voor 2026, die inmiddels al een paar keer verschoven is vanwege problemen, is nu 15 november. Aangezien ook die datum inmiddels al een tijdje verstreken is, lijkt de FIA dus een probleem te hebben en wellicht de datum opnieuw te moeten verschuiven. Eerder stond de datum al op 15 oktober, maar toen had Red Bull Powertrains zich nog niet ingeschreven. Dit is inmiddels gebeurd, maar nu is het dus Ferrari dat nog niet bereid is om een handtekening te zetten. Ferrari is echter niet het enige probleem, want ook de namen van Renault en Porsche ontbreken dus nog. Bij Porsche is er twijfel nu de leverancier het lastig heeft om een partner te vinden in de Formule 1. Renault heeft nog niet getekend, maar is dit volgens de geruchten wel van plan te doen. De motorreglementen van 2026 lijken in ieder geval nog alles behalve afgerond, en een verlenging van de deadline lijkt wederom een kwestie van tijd.