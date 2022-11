Lars Leeftink

Woensdag 23 november 2022 15:39

Toto Wolff denkt dat Red Bull de straf die het heeft gekregen voor het overschrijden van de budgetcap in 2021 gaat voelen in het seizoen 2023. De komende 12 maanden gaat het team van Max Verstappen flink in het nadeel zijn.

Na de Grand Prix in Japan kwam naar buiten dat Red Bull 1.8 miljoen pond over de budgetcap was gegaan. Red Bull en de FIA kwamen vervolgens tot een schikking: een geldboete van 7 miljoen dollar en 10% minder testtijd in onder meer de windtunnel. Zeker dat laatste zal impact hebben, aangezien het team van alle teams überhaupt al de minste tijd krijgt. Red Bull is kampioen bij de constructeurs geworden, waardoor het uberhaupt maar 70% had. Nu is dat dus 63% geworden, terwijl Ferrari (75%) en Mercedes (80%) een stuk meer tijd krijgen.

Nadeel

Wolff, teambaas van Mercedes, denkt dat Red Bull de straf gaat voelen. Dit zegt de Oostenrijker tegenover Motorsport-Total.com. "Ik denk dat het lastiger is omdat je niet echt meer kunt investeren om sneller tot een resultaat te komen. Maar ik denk dat de aerodynamische reglementen en de straf die Red Bull heeft gekregen, namelijk 25 procent minder tijd in de windtunnel, een impact kan hebben. Dat is ook de reden waarom we in de toekomst spannendere kampioenschappen zullen zien, want als je laatste bent, heb je veertig procent meer tijd in de windtunnel. Dat is een voordeel waar je van moet profiteren."

Motivatie

Toch is er een keerzijde. Wolff denkt namelijk dat het Red Bull extra gaat motiveren. "Dat zal hen nog meer motiveren en in vergelijking met Ferrari hebben we een minder groot voordeel. Het gaat om kleine marges en we zaten wat dichter bij Ferrari in het laatste kwart van het seizoen. Voor mij is het glas altijd halfleeg, want ik geloof nooit dat we ons werk goed genoeg doen. Ik weet niet zeker of we ons weer in de titelstrijd kunnen mengen omdat de concurrentie sterk is, dat moeten we erkennen."