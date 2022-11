Lars Leeftink

Sam Bird is van mening dat Max Verstappen in Abu Dhabi wel degelijk Sergio Pérez had kunnen helpen in zijn strijd om P2 in zowel het wereldkampioenschap als de Grand Prix. Hij neemt Lewis Hamilton als voorbeeld.

Na de rel in Brazilië, waar Verstappen besloot om teamorders te negeren en Pérez er niet langs te laten voor P6 (kost Pérez twee extra punten), was er in Abu Dhabi een nieuwe discussie. Verstappen reed comfortabel (een paar seconden) aan de leiding, met Charles Leclerc en Pérez op P2 en P3. Pérez moest langs Leclerc om hem nog in te halen in het kampioenschap en kwam per ronde steeds wat meer in de buurt omdat hij versere banden had. Uiteindelijk, terwijl Verstappen verder weg aan het rijden was op P1, kwam Pérez twee rondjes te kort om de Monegask in te halen voor P2. Daarmee liep hij ook de tweede plaats in het kampioenschap mis. Volgens een paar analisten had Verstappen zich terug kunnen laten zakken om Leclerc op te houden. Het tegenargument van andere analisten was dat Leclerc dan DRS had gehad en juist weg kon blijven van Pérez. Volgens Bird was er echter een oplossing die eerder al door Hamilton tegen teamgenoot Nico Rosberg is uitgevoerd.

In de podcast Chequered Flag zegt Bird, coureur in de Formule E, dat het antwoord ja is op de vraag of Verstappen zijn teamgenoot had kunnen helpen in Abu Dhabi. Hij noemt hierbij het voorbeeld van Hamilton, die dit ooit wel deed in 2016 tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. "Ik denk het wel. Ik denk het absoluut. Hamilton leidde die race (in 2016) en Rosberg zat daarachter op de tweede plaats. Tegen het einde van de race kwam een snelle Sebastian Vettel op Rosberg af. Hamilton reed zo onnodig langzaam dat Rosberg echt het gevaar liep de wereldtitel aan Hamilton te verliezen, want als Vettel hem had ingehaald, was Hamilton wereldkampioen geweest."

Volgens Bird had Verstappen dit voorbeeld in Abu Dhabi kunnen volgen. "Max had iets soortgelijks kunnen doen. Hij had de capaciteit en de snelheid om de Ferrari opnieuw in te halen. Dat is mijn mening. Hij had kunnen vertragen en Leclerc een beetje kunnen blokkeren. Dan hadden ze ruzie gehad met DRS, maar dat zou Pérez in het spel hebben gebracht. Het klinkt een beetje alsof we Verstappen afkraken, wat we niet doen. De vraag was: had hij kunnen helpen? Het antwoord is ja. Het zou waarschijnlijk echt veel gevraagd zijn. Het was riskant."

Daar waar de twee extra punten die Pérez in Brazilië had kunnen hebben als Verstappen hem erlangs had gelaten uiteindelijk niet doorslaggevend bleken te zijn, was dit wellicht anders geweest voor de slotfase in Abu Dhabi. Volgens Bird had Verstappen dus Leclerc op kunnen houden, waardoor Pérez dichter bij had kunnen komen. De Brit denkt zelfs dat Verstappen, nadat Leclerc langs hem was gegaan en Pérez langs Leclerc, dan weer langs Leclerc had kunnen gaan in de slotfase vanwege zijn snelheid. Dan was het Pérez P1, Verstappen P2 en Leclerc P3 geweest en was Red Bull eerste en tweede geëindigd in het kampioenschap bij de coureurs. Het gebeurde echter niet, en Pérez kwam net wat rondjes te kort om Leclerc in te halen.