Gianpiero Lambiase, race engineer van Max Verstappen en Red Bull, blikt op een positieve manier terug op de testdag van dinsdag in Abu Dhabi. Voor Red Bull kwamen drie coureurs in actie die allemaal zonder problemen hun kilometers hebben gemaakt op de nieuwe banden van Pirelli.

Het was het voornaamste doel van de testdag van dinsdag: de banden voor 2023 testen. Dit was zeker voor Red Bull het geval, omdat beide vaste coureurs gewoon in actie kwamen. Sergio Pérez reed tijdens de ochtend, terwijl Verstappen tijdens de middag aan de bak mocht. Liam Lawson was de (verplichte) 'Young Driver' die namens Red Bull in actie kwam. Voor andere coureurs, zoals Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Logan Sargeant, Nyck de Vries, Fernando Alonso en Pierre Gasly was het een ideale kans om flink wat kilometers in hun auto voor 2023 af te leggen en te wennen aan het team.

In het persbericht van Red Bull blikt Lambiase terug op de testdag van het team. De focus was er, ondanks dat het team beide kampioenschappen op overtuigende wijze won in 2022. "Iedereen binnen het team beseft dat er geen plaats is voor zelfgenoegzaamheid. Daarom gingen we de test in met een volledig programma voor beide auto's. Een programma dat we met succes konden afwerken. Met het voordeel van een grondig begrip van de RB18 richtten de coureurs hun aandacht op de evaluatie van de 2023-banden.”

Ook Lawson, die dit seizoen al twee vrije trainingen voor AlphaTauri en een vrije training voor Red Bull reed, kwam in actie. Lambiase bikt terug op zijn dag. "Voor Liam was de hoogste prioriteit het vertrouwd raken met de auto en de werking van het team op het circuit. Dat was vooral belangrijk voor de correlatie met onze simulatietools, waar hij integraal deel van uitmaakt. Het was een uiterst waardevolle dag met veel gegevens die we de komende dagen kunnen analyseren en gebruiken bij de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar.”