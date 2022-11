Lars Leeftink

Dinsdag 22 november 2022 20:13 - Laatste update: 20:16

Pirelli heeft bekendgemaakt dat er in 2022 in totaal 785 inhaalacties waren. Dit is 30% meer dan in 2021 (599). Het gaat hierbij specifiek over afgemaakte inhaalacties, waardoor het aantal inhaalacties die geprobeerd werden waarschijnlijk nog hoger ligt.

Door de voorvleugels opnieuw te ontwikkelen. bargeboards te verwijderen en aerodynamische veranderingen door te voeren waardoor het 'grond-effect' belangrijker werd probeerde de FIA en Pirelli het vermaak te vergroten. Volgens Mario Isola, topman van Pirelli, zijn alleen echte inhaalacties meegenomen. Hierdoor wordt voorkomen dat auto's die pitstops maken (en daardoor worden ingehaald) of dankzij een mechanisch probleem werden ingehaald, worden meegenomen. Tegenover Motorsport.com zegt Isola tevreden te zijn. "Het is gewoon echt inhalen. Ik denk dat het een heel goed getal is, 30% meer, als je bedenkt dat het gebaseerd is op de feiten, dus het is niet overdreven. Het is best goed."

Werkt

Isola is tevreden, maar wil niet alle eer richting de 18-inch banden schuiven. "Het is niet alleen de band, het is het pakket dat goed werkt. Dat was onderdeel van het ontwerp van het nieuwe pakket. Het feit dat ze minder downforce verliezen als ze elkaar volgen, helpt natuurlijk de band, want ze glijden niet meer. Maar als het te weinig is raken ze oververhit. We hebben besloten om deze nieuwe compounds te introduceren [met] veel minder oververhitting, wat degradatie verminderd. De coureurs kunnen met thermische degradatie wel pushen, want in het verleden klaagden ze dat als ze een andere auto volgden en pushten, ze grip begonnen te verliezen en begonnen te glijden. Dan is er natuurlijk geen mogelijkheid om weer aan te vallen."

Verschil

Wat is volgens Isola het grootste verschil in vergelijking met 2021? "[Ze] vochten met twee, drie auto's samen, haalden elkaar in, probeerden elke mogelijkheid of fout van de concurrent te gebruiken om in te halen en pushten niet één bocht, maar drie, vier, vijf ronden lang. Dat is het grootste verschil dat ik dit jaar heb gezien in vergelijking met vroeger. Het was niet gemakkelijk om dat te doen. Het was mogelijk door de nieuwe auto's. Het zijn niet alleen de banden, maar de banden hielpen daar ook aan mee. Daar ben ik best blij mee."