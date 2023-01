Lars Leeftink

Woensdag 11 januari 2023 13:02 - Laatste update: 13:32

Lando Norris is het deels eens met de mening van Max Verstappen en heeft erkent dat hij de auto's van 2022 'haat', zeker ten opzichte van de auto's waarin de coureurs in 2021 reden. Dit waren de auto's voordat de FIA met nieuwe aerodynamische reglementen kwam.

Hier moesten de auto's en de teams zich aan aanpassen, zeker omdat de auto's er compleet anders uit kwamen te zien en tevens anders zouden werken. Het doel van de FIA was om de coureurs elkaar makkelijker te laten volgen en meer inhaalacties te creëren. Dit is gelukt, want in 2022 waren er 30% meer inhaalacties in vergelijking met 2021. Toch hebben de coureurs en teams ook veel kritiek gehad op de auto's, vooral omdat porpoising het leven van de coureurs zuur maakte en de auto's volgens de teams niet veel aangepast konden worden qua set-up en updates vanwege de strenge reglementen. Verstappen sprak ook al vaak met teleurstelling over het gewicht van de auto's in 2022 en hoe moeilijk ze te besturen waren. Deze mening deelt Norris.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Red Bull moest 154 mensen ontslaan voor seizoen 2021 wegens budgetcap'

Auto's

In gesprek met Mirror laat Norris weten totaal geen fan te zijn van de auto's in 2022. Zeker ten opzichte van 2021 is het volgens de Brit een stap achteruit. "Ik haat de auto's in vergelijking met vorig jaar. Ze zijn een andere uitdaging. Ik zou niet zeggen dat ze zo leuk zijn als de auto's van vorig jaar, alleen al in hoe comfortabel ze zijn en hoeveel je kunt spelen met het raken van de kerbs en lijnen. Je bent nu wat meer beperkt.”

Volgen

Volgens Norris gaat het makkelijker volgen van de auto voor je ook steeds minder worden naarmate teams de auto's beter gaan begrijpen en verbeteren. Norris ziet bij McLaren tevens dat er qua set-up weinig mogelijk is. "Zelfs met de set-up ben je wat meer beperkt. Over het algemeen gaat het bij ons gewoon zo laag en zo stijf mogelijk, en dan ga je wat zachter als het te stijf is. Ik verwacht dat hoe meer de auto's veranderen en verbeteren, hoe meer downforce je hebt, hoe slechter het volgen op de baan wordt."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)