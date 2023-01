Lars Leeftink

Dat de budgetcap die sinds het seizoen 2021 is ingevoerd vooral impact zou hebben op de topteams, was wel duidelijk. Nu lijkt ook steeds meer duidelijk te worden hoeveel impact het heeft op de uitgaven van de teams en het aantal werknemers waar elk team de beschikking over heeft. Vooral Red Bull Racing wordt geraakt.

Volgens informatie van Motorsport-Total heeft Red Bull Racing van 2020 naar 2021 in totaal 154 mensen moet ontslaan of laten gaan wegens de budgetcap. Daarmee is het team van Max Verstappen met afstand het team dat op dit gebied het hardst moest ingrijpen. Mercedes moest van 59 mensen afscheid nemen, Aston Martin 22. Dit is in schril contrast met Williams, Alpine en AlphaTauri, waar de budgetcap ruimte bood voor juist meer werknemers. Bij Alfa Romeo en Ferrari bleef het aantal precies gelijk. Mercedes had volgens de informatie van de site in 2021 met 1004 mensen de meeste werknemers, voor McLaren (837) en Alpine (820). Red Bull staat met 721 werknemers nu zelfs achter Williams, dat 755 werknemers in dienst had in 2021. Hoe dat zit in 2022 is nog niet duidelijk.

Hoger salaris

Volgens de site komt het hoge aantal werknemers dat Mercedes heeft, zeker ten opzichte van Red Bull Racing, door het gemiddelde salaris van deze werknemers. "Dat de Zilverpijlen zich bijna driehonderd werknemers meer kunnen veroorloven dan Red Bull komt vooral doordat de werknemers gemiddeld minder betaald krijgen. Gemiddeld verdiende een medewerker bij Red Bull in 2021 zo'n 160.000 euro per jaar, terwijl dat bij Mercedes 123.000 euro was." Daardoor is er ruimte voor meer werknemers zonder over de budgetcap te gaan. Een luxe die Red Bull duidelijk niet had.

Uitgaven

De uitgaven van de teams waren daarnaast nog steeds gigantisch, maar wel een stuk minder dan in 2019 het geval was. Voor de invoering van de budgetcap dus. Zeker Mercedes (39 miljoen euro minder uitgegeven) en Haas (26 miljoen euro minder uitgegeven) zagen hun uitgavenpatroon drastisch verminderen. De enige twee teams die volgens de informatie van de site hun uitgaven hoger zagen worden, waren Williams (38 miljoen euro) en Aston Martin (62 miljoen euro). Bij Ferrari is het niet bekend wat hun uitgaven waren (net zoals bij Alfa Romeo), terwijl bij Red Bull er 2 miljoen euro minder werd uitgegeven ten opzichte van 2019. De budgetcap lijkt wat dat betreft, zei het voorlopig een klein beetje, te helpen. In 2022 ging de budgetcap omlaag naar ongeveer 140 miljoen dollar, terwijl in 2023 het naar 135 miljoen dollar gaat zakken. Op deze manier wordt er uiteindelijk toegewerkt naar een speelveld dat voor tien (en in de toekomst elf of meer) teams nagenoeg gelijkwaardig is.