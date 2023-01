Lars Leeftink

Woensdag 11 januari 2023 10:29 - Laatste update: 10:32

De Dakar Rally van 2023 is inmiddels over de helft heen. De coureurs hebben negen etappes achter de rug in Saoedi-Arabië en bereiden zich voor op de slotfase van de loodzware race. Na een bizarre negende etappe, waarbij een Italiaanse toeschouwer om het leven kwam, neemt Ales Loprais per direct afscheid van de race. Uit het statement van Loprais blijkt dat hij indirect betrokken was bij het incident.

De negende etappe van gisteren werd opgeschrikt door een dodelijk ongeval waarbij een Italiaanse toeschouwer om het leven kwam. Het werd een 'ongeluk op het rallyparcours' genoemd, iets wat helaas tijdens de Dakar Rally wel vaker is gebeurd. De organisatie meldde dinsdag het volgende over het ongeluk. "Een Italiaanse toeschouwer die achter een duin verkeerde heeft een ongeluk gehad op de rallybaan. Hij werd per helikopter geëvacueerd voor medische hulp, maar is tijdens zijn overgang helaas te komen overlijden." Nu blijkt dus dat Loprais erbij betrokken was. Loprais laat in een statement het volgende weten: "Het heeft een mensenleven gekost. Indirect kwam dat door mij, want ik zat achter het stuur. Ik moet toegeven dat we op dat moment niets gemerkt hebben, maar dat verandert niets aan de situatie. Ik wil mijn steun betuigen aan de familie en vrienden van de overleden man. Het spijt me zeer dat dit incident heeft plaatsgevonden. De rest van mijn leven zal ik dit met me meedragen."

Trucks

De opgave van Loprais heeft op treurige wijze ook gevolgen voor de stand bij de trucks. Het klassement wordt al de hele race gedomineerd door de Nederlanders en Tsjechen. Janus van Kasteren won de negende etappe met drie minuten voorsprong op Pascal de Baar en vier minuten voorsprong op Jaroslav Valtr. De etappe werd dus echter wel opgeschrikt door een dodelijk ongeval met een Italiaanse toeschouwer, waar klassementsleider Loprais bij betrokken was. Door de opgave van Loprais is met ingang van de tiende etappe Van Kasteren de leider in het klassement, voor Martin van den Brink (20 minuten voorsprong) en Martin Macik (50 minuten voorsprong). Op de tiende plek na bestaat de hele top tien verder uit Nederlanders en Tsjechen.

Motor

Bij de motoren was het Luciano Benavides die de negende etappe won, voor Toby Price en Skyler Howes. Het verschil tussen de drie coureurs was niet meer dan drie minuten. In het algemeen klassement gaat na bijna 34 uur racen de Amerikaan Howes aan de leiding, maar het verschil met Price is maar drie seconden. Kevin Benavides staat op P3, met Adrien van Beveren en Pablo Quintanilla op P4 en P5. De laatst twee coureurs hebben meer dan 15 minuten achterstand op Howes. De beste Nederlander is nog steeds Wesley Aaldering, die op P43 terug te vinden is met 9 uur en 33 minuten achterstand.

Quad

Bij de quads was het Laisvydas Kancius die de negende etappe won, voor Francicso Moreno Flores en Marcelo Medeiros. Beide coureurs hadden een achterstand van ongeveer vijf minuten op de Litouwer. In het algemeen klassement staat de Fransman Alexandre Giroud nog steeds stijf bovenaan. Na meer dan 42 uur racen heeft hij 1 uur en 19 minuten voorsprong op Moreno Flores en een uur en 43 minuten op Manuel Andujar. Pablo Copetti en Juraj Varga maken de top vijf op respectievelijk twee uur en drie uur achterstand af.

Auto

Bij de auto's won Sebastian Loeb wederom een etappe, voor Vaidotas Zala (1 minuut achterstand) en Guerlain Chicherit (2 minuten achterstand). In het algemeen klassement heeft Nasser Al-Attiyah echter nog steeds niks te vrezen. Na 34 uur racen staat hij op P1 met een voorsprong van een uur en 21 minuten op Lucas Moraes en een uur en 43 minuten op Loeb. Henk Lategan en Giniel de Villiers staan op P4 en P5. De beste Nederlander is Hans Weijs, sinds Tim en Tom Coronel hun heftige crash meemaakte en Erik van Loon ook dankzij een crash de Dakar Rally niet kon vervolgen. Weijs staan op P49 met 11 uur en 19 minuten achterstand. De gebroeders Coronel vinden we pas terug op P127 met een achterstand van 73 uur en 50 minuten.