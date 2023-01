Lars Leeftink

Woensdag 11 januari 2023 09:41 - Laatste update: 09:43

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft aangegeven dat Niels Wittich en Eduardo Freitas, de wedstrijdleiders van 2022, alles behalve zeker zijn van hun baan. Voor Freitas geldt zelfs dat hij niet gaat terugkeren, nadat hij in 2022 al richting het einde van het seizoen van de functie werd ontheven. Sinds het vertrek van Michael Masi als wedstrijdleider is de FIA zoekende.

In gesprek met MARCA laat Ben Sulayem weten dat Freitas in 2023 niet als wedstrijdleider terug gaat keren. "Nee." Toch is volgens de Spaanse site zelf ook Wittich alles behalve zeker van zijn baan als wedstrijdleider. Ben Sulayem meldt alleen dat er nog geen besluit over is genomen. "Er is een proces aan de gang. We hebben een team dat werkt aan de opleiding van stewards en wedstrijdleiders. Je kunt er niet één hebben. Ik denk dat je een tweede optie moet hebben." Hiermee lijkt hij ook in 2023 te willen gaan voor twee wedstrijdleiders.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tip voor kibbelende partijen in Zandvoort: "Regel het buiten de publiciteit om"

Voorbereiding

Volgens de president, die in 2022 begon aan zijn baan, kan het niet zo zijn dat de Formule 1 en de FIA geen voorbereidingen treffen voor nagenoeg elke gebeurtenis. "We kunnen ons niet veroorloven om gemakzuchtig te zijn. Wat als er iets gebeurt? We moeten voorbereid zijn op elke onvoorziene gebeurtenis als we onze sport willen versterken. Ik geloof altijd dat er in de wereld iemand beter is, een betere steward, een betere wedstrijdleider. Ons team traint ze en ik beloof je dat we ze zullen vinden."

Masi

De inmiddels een jaar vertrokken Masi, die door Freitas en Wittich vervangen werd, kreeg volgens Ben Sulayem te maken met bedreigingen na de veelbesproken en controversiële race in Abu Dhabi eind 2021. Volgens Ben Sulayem maakte Masi verder zelf de keuze om te stoppen. "Het was zijn keuze. Er zijn menselijke fouten gemaakt en hij wilde niet doorgaan. Toen hij de bedreigingen op sociale media ontving, sprak ik met hem en vertelde hem dat het oneerlijk was en dat de FIA hem zou steunen."