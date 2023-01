Brian Van Hinthum

Woensdag 11 januari 2023 07:59

Het hele gedoe rondom de Grand Prix van Nederland in Zandvoort heeft voor de nodige negatieve publiciteit gezorgd door het over en weer kibbelen van beide partijen. Jim Vermeulen, oud-directeur van het circuit in Zandvoort, heeft een tip voor de overhoop liggende partijen, ook met het oog op de toekomst

Hoewel de Dutch Grand Prix een contract tot en met 2025 in de pocket heeft, is de toekomst van de race in het stranddorp allesbehalve zeker. De frictie tussen de organisatie en de lokale politiek zit hem vooral in een aanstaande 'vermakelijkheidsbelasting', waar de gemeente graag naartoe wil. Dat schuurt bij de organisatie van de Dutch Grand Prix, want het betekent dat de kaarten voor de Nederlandse race duurder moeten worden. De organisatie zegt op hun beurt dat de race in Zandvoort al zoveel belangstelling en gratis reclame meebrengt, dat een dergelijke belasting als een tang op een varken slaat.

Liberty Media

De hele manier waarop er vervolgens in de media gehandeld is door de politiek en de organisatie verdient volgens Vermeulen geen schoonheidsprijs en is ongetwijfeld ook door Liberty Media gezien. "Ik denk dat ze daar zeker wel wat van meekrijgen. En dat maakt wat er nu gebeurt ook best risicovol. Je bent in zekere zin op wereldniveau bezig als je een Grand Prix organiseert. Als iemand dan in de media roept dat de toekomst van de race op het spel staat, dan wordt dat nooit in het goede verband overgebracht. Daar zullen die Amerikanen wel helemaal niets van begrijpen. Dus het is gewoon niet goed om zulke opmerkingen te maken en eigenlijk ook gevaarlijk", zegt hij tegenover Motorsport.com.

Buiten de publiciteit

Vermeulen heeft dan ook een simpele tip voor beide partijen: maak de geschillen binnenskamers bespreekbaar. "Want voor hetzelfde geld staat de Grand Prix over tien jaar nog steeds op de kalender. Zo voorkom je dat alle partijen nog eens negatief in de publiciteit komen. Wat er momenteel over en weer gezegd wordt in de kranten, vind ik erg slecht. Ik denk dat ze ogenblikkelijk iemand moeten aanstellen om de partijen nader tot elkaar te brengen. Regel het buiten de publiciteit en kom met een gezamenlijke verklaring waarin beide partijen de hoop uitspreken dat er nog een lange tijd een Grand Prix in Zandvoort kan plaatsvinden", besluit hij.

