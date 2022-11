Lars Leeftink

David Coulthard is van mening dat Max Verstappen in zijn recht stond toen hij besloot het teamorder van Red Bull te negeren. Sergio Pérez liet Verstappen er in Brazilië langs en dacht dat hij deze plek aan het einde van de race weer terug zou krijgen. Verstappen besloot dit niet te doen.

In gesprek met The Mirror zegt Coulthard, voormalig F1-coureur, dat het duidelijk is hoe de communicatie is verlopen tussen Red Bull en Verstappen op het moment dat gevraagd werd of Pérez er in Brazilië langs mocht om zo twee punten extra te pakken en naar P6 te rijden. Verstappen weigerde. "Er was geen ruimte voor interpretatie. Het team deed een verzoek en de coureur weigerde. Consequent zijn in je gedragspatronen is een kwaliteit. Inconsistentie is waar je voor moet oppassen, want je weet niet waar je mee te maken hebt."

Volgens Coulthard kan Pérez wel gefrustreerd zijn, maar moet hij zich ook realiseren dat Red Bull als team de Mexicaan de kans gegeven heeft om in de snelste auto van de grid te rijden en mee te doen om de titel. Deze kans heeft hij niet gegrepen. "Red Bull gaf hem de kans om terug te komen en een auto waarmee hij races kan winnen. Hij heeft een eerlijke kans gehad om te proberen Max te verslaan, en hij heeft consequent niet hetzelfde niveau gehaald."

Coulthard vergelijkt de situatie van Pérez met die van zichzelf toen hij naast tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen reed en zag dat hij simpelweg sneller was. “Ik koos de weg die me een auto gaf en de mogelijkheid om te presteren. Als Checo het niet leuk vindt, dan kan hij het team verlaten. Maar waar gaat hij heen? De realiteit is dat Max een elite-coureur is. Elitecoureurs zoals de Schumachers en Senna’s hebben hun carrière niet doorgemaakt zonder voorbeelden van onenigheid met hun teams. Dat maakt deel uit van hun DNA en van hun succes.”