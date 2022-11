Lars Leeftink

De laatste dag waarop Formule 1-auto's op de baan te vinden zijn zit erop. De testdag in Abu Dhabi, die van 06:00 uur tot 15:00 uur duurde, is door elk team op een succesvolle manier afgerond. Max Verstappen einde op P5, maar het was Nyck de Vries die de show wist te stelen.

Elk team moest dinsdag met twee auto's meedoen: één auto voor het testen van Pirelli-banden, bestuurd door coureurs met een geldige superlicentie. De tweede auto is voor jonge coureurs met twee of minder Grand Prix-starts (Young Driver dus). Ook ervaren coureurs mogen dus gewoon aan deze testdagen mee gaan doen. Onder meer Fernando Alonso, Nico Hülkenberg en Pierre Gasly gaan hun nieuwe auto voor het eerst echt mogen uitproberen. Het is een belangrijke dag voor de teams, aangezien er dit seizoen maar drie testdagen zijn in 2023 (23-25 februari) voordat het seizoen begint. Zeker voor Alonso was het apart, aangezien hij officieel nog coureur van Alpine is en 'uitgeleend' wordt. Aston Martin moest daarom Alonso een auto en pak zonder sponsors of logo's geven.

Sessie

De sessie, die negen uur duurde en geen pauze kende, kreeg te maken met twee rode vlaggen. Oscar Piastri en Hülkenberg kregen problemen met hun auto en verloren hierdoor wat tijd. Toen de middag was aangebroken was het Sergio Perez die al 88 rondjes op zijn naam had staan en de meeste rondjes had gereden. De Vries kwam op 68 rondjes uit tijdens de ochtend namens AlphaTauri. Hier zou het voor de Nederlander echter niet eindigen. Daarnaast waren er flink wat spins. Onder meer Lando Norris, Liam Lawson, Robert Shwartzman en Fernando Alonso gingen op verschillende momenten in de fout.

Uitslag

Met een 1.25.383 was Charles Leclerc op de helft van de sessie het snelst, voor Robert Shwartzman en Fernando Alonso. Op dat moment moesten Verstappen, Stroll, Lewis Hamilton en Carlos Sainz als enige nog in actie komen. De tijden zelf zeggen daarnaast niks, omdat de auto's niet tot het uiterste zijn afgesteld en vooral bezig zijn met het verzamelen van data op de banden van 2023. De sessie werd na negen uur op P1 afgesloten door Sainz met een 1.25.245. Leclerc en Shwartzman maakten er een Ferrari 1-2-3 van door op P2 en P3 te eindigen. Verstappen eindigde op P5, De Vries op P8.

Het hoogste aantal rondjes kwam op naam van De Vries, die maar liefs 151 rondjes reed in zijn AlphaTauri. Het is met afstand het hoogste aantal rondjes, want met 135 rondjes, 130 rondjes en 129 rondjes komen Yuki Tsunoda, Gasly en Valtteri Bottas niet in de buurt van het aantal kilometers dat De Vries dinsdag heeft afgelegd. De Nederlander reed 797.4 kilometer, meer dan 2,5 raceafstand. Alleen Zhou Guanyu, Kevin Magnussen en Esteban Ocon kwamen dinsdag niet in actie tijdens de testdag.