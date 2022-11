Lars Leeftink

Christijan Albers heeft zich tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, gewonnen en gedomineerd door wereldkampioen Max Verstappen, op verschillende momenten flink lopen irriteren aan Sergio Pérez.

Volgens Albers begonnen zijn irritatie al op het moment dat Pérez, met een paar seconden achterstand op Verstappen, claimde dat de Nederlander hem op aan het houden was. "Dat is echt een lulverhaal dat werd opgehouden.", aldus Albers in de F1-podcast van De Telegraaf. "Er zat nog redelijk wat afstand tussen beide mannen. Er waren voldoende momenten dat hij ook gewoon kan volgen. Hij kan ervan profiteren, ondanks dat hij de slipstream niet volledig kon benutten."

Banden

Volgens Albers is de discussie omtrent het goed kunnen managen van de banden door Pérez voorbij nu in Abu Dhabi bleek dat de Mexicaan veel te snel door zijn banden ging. "Ik ben blij met dit bewijs, want nu is de term bandenfluisteraar eindelijk een keer de nek omgedraaid. Ik heb het echt nog nooit gezien. Max is er ook gewoon tien keer beter in." Volgens Albers was het geen optie voor Verstappen om te wachten en Leclerc op te houden voor Pérez. "Het was wel heel moeilijk geweest, want Leclerc kan profiteren van de DRS en er voorbij gaan om de race te winnen. Het was voor Max een situatie waarin hij in een spagaat zat, want hij wil natuurlijk ook de vijftiende zege van het seizoen boeken."

Perez en Ricciardo

Volgens Albers is het niet te begrijpen dat Red Bull begin dit jaar besloot Pérez een contract voor twee jaar te geven. Volgens de Nederlander een fout. "Ik begrijp niet waarom Red Bull Pérez een tweejarig contract heeft gegeven. In het begin was ik er enthousiast over, omdat het rust geeft aan Max. Nu ben ik er klaar mee. Hij is de slechtst presterende teamgenoot. Ik zou een soort Norris of Russell willen zien. F*ck it, neem een beetje risico."