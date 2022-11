Lars Leeftink

Volgens Jan Lammers was er na de race in Abu Dhabi voor het eerst een emotionele reactie te zien bij Max Verstappen toen hij uitgefloten werd en boegeroep te verwerken kreeg van het aanwezige publiek op de hoofdtribunes.

Verstappen won de Grand Prix van Abu Dhabi op dominante wijze en sloot het seizoen zo op ideale wijze af. De Nederlander versloeg Charles Leclerc en Sergio Perez. De Mexicaan, teamgenoot van Verstappen, kon Leclerc net niet inhalen om in het wereldkampioenschap tweede te worden en het seizoen voor Red Bull helemaal geslaagd te maken. Na de race in Abu Dhabi kreeg Verstappen een fluitconcert te verwerken van de aanwezige fans. Het is niet de eerste keer dit seizoen, en volgens Lammers maakt het toch wel indruk op Verstappen.

In de F1-podcast van de NOS zegt Lammers, voormalig F1-coureur, dat hij wel schrok van de gezichtsuitdrukking van Verstappen na afloop van de race. “Ik heb toch een beetje met hem te doen op de momenten dat hij uitgejouwd wordt. Ik denk dan: ‘Wat doet zo’n jongen nou verkeerd? Wat wil je nou van een autocoureur?’ Als je nou echt een autosportliefhebber bent, hoeveel beter wil je het hebben? Ik heb dan toch het idee dat ik een soort triestheid in zijn ogen zie. Hij praat wel, maar dan kijkt hij ook om zich heen en dan denkt hij: ‘Wat is dit nou?”

Het seizoen 2022 is voor Red Bull en Verstappen prima verlopen. Na het kampioenschap van 2021 en de nieuwe reglementen en auto's van 2022 was het afwachten hoe het team uit de winterstop zou komen. Nadat de eerste drie races matig waren (46 punten achterstand op Charles Leclerc) kwam het team op gang. Verstappen werd uiteindelijk in Japan al wereldkampioen, terwijl in de Verenigde Staten Red Bull al wereldkampioen bij de constructeurs werd. Verstappen won vijftien races en zette daarmee het record neer. Hetzelfde deed hij met het aantal punten dat gescoord werd.