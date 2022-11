Lars Leeftink

Maandag 21 november 2022 19:32 - Laatste update: 19:36

Max Verstappen domineerde in 2022 de Formule 1 en gaat volgend jaar te maken krijgen met twee extra races. Er staan in 2023 namelijk 24 races op het programma, met Las Vegas, China (voor nu) en Qatar die erbij komen en alleen Frankrijk die niet terugkeert. Verstappen heeft er wel zin in.

Tijdens de persconferentie na afloop van de race in Abu Dhabi laat Verstappen merken dat hij de kalender van 2023 als uitdaging ziet. "Als je er niet klaar voor bent, kun je beter al stoppen, toch? Ik bedoel, ik denk dat we allemaal racers zijn en we houden van racen. Natuurlijk is het leuk om een seizoen te hebben zoals vorig jaar, maar het is ook leuk om een seizoen te hebben zoals dit jaar. Het zou gewoon erg moeilijk zijn als je dat elk jaar zou hebben, het jaar dat ik vorig jaar had. Dat gebeurt ook niet echt in de Formule 1, dus het moet goed komen."

Concurrentie

Ondanks dat dit seizoen nog niet is gebleken dat de nieuwe reglementen gezorgd hebben voor een veld dat dichter bij elkaar is gekomen, denkt Verstappen dat dit op de lange termijn wel gaat gebeuren. "Ik denk wel dat het dichter bij elkaar komt. Mensen begrijpen de auto's veel beter. Na verloop van tijd zullen alle teams dichter bij elkaar komen. Maar van onze kant, ja, het was echt een positief weekend. Dus dat is natuurlijk ook erg bemoedigend voor volgend jaar."

Winter

Het seizoen is nu voorbij, maar voor Verstappen en Red Bull is stilzitten niet weggelegd. "We weten dat we in de winter echt moeten blijven pushen en blijven proberen om prestaties te vinden. Niet alleen prestaties, maar ook begrip, want de banden zullen volgend jaar een beetje veranderen. Laten we kijken hoe we dat allemaal gaan aanpakken. We hebben een paar verschillende dingen getest, dus laten we kijken wat onze conclusies zijn. Het is belangrijk om de eerste lezing te krijgen en ervoor te zorgen dat we al een basiskennis hebben voordat we het volgende seizoen ingaan. Maar nogmaals, elk circuit is anders. Het is natuurlijk altijd leuk om met deze banden te rijden, maar gedurende het seizoen leer je er altijd veel over."