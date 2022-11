Williams bevestigt Sargeant officieel voor 2023 na behalen superlicentie

Lars Leeftink

Williams heeft officieel bevestigd dat Logan Sargeant in 2023 voor het team zal racen na het behalen van zijn superlicentie tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De 21-jarige wordt de eerste Amerikaan die in de Formule 1 racet sinds Alexander Rossi in 2015.

Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in oktober kondigde Williams-teambaas Jost Capito het plan aan om Sargeant in te zetten in de plaats van Nicholas Latifi, hoewel dit gepaard ging met het voorbehoud dat de coureur zijn FIA superlicentie zou halen. Nadat hij als vierde eindigde in het F2-klassement in een rookie-jaar waarin hij twee hoofdraces won, werd deze accreditatie veiliggesteld nadat hij als vijfde eindigde in de laatste hoofdrace van Abu Dhabi.

"Het is een enorme eer en een droom die uitkomt en deze kans te krijgen om samen met Williams in de Formule 1 te rijden", aldus Sargeant. "Ik wil iedereen bij Williams Racing en Dorilton Motor Sports enorm bedanken voor de steun die ze me hebben gegeven sinds de dag dat ik voor het eerst bij het team kwam tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2021. Het afgelopen jaar deel uitmaken van de Williams Driver Academy heeft me een belangrijk platform gegeven om me als coureur te ontwikkelen en me voor te bereiden op dit volgende hoofdstuk. Ik ben klaar en opgewonden om deel uit te maken van deze reis terwijl het team ernaar streeft hoger op de grid te komen."

Om de taak in het laatste weekend van het F2-seizoen te vergemakkelijken, zette Williams de Amerikaan in de auto tijdens vrije trainingen in de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi. Over de nieuwe toevoeging aan het team gesproken, voegde teambaas Capito toe: "We zijn verheugd om Logan officieel aan te kondigen als onze coureur voor volgend jaar na kwalificatie voor een superlicentie tijdens het laatste F2-evenement van het seizoen in Abu Dhabi. Logan maakt samen met Alex (Albon) onze line-up van coureurs voor 2023 compleet. Sinds hij eind 2021 bij onze Driver Academy kwam, heeft Logan zich volledig kunnen integreren met het team in Grove terwijl hij op de simulator zat en meer recentelijk op het circuit tijdens de vier vrije trainingen waaraan hij heeft deelgenomen. Hij heeft een sterk rookie-seizoen in de Formule 2 achter de rug en we zijn verheugd om te zien hoe hij de stap omhoog maakt in de Formule 1. We zijn hier om die reis met hem mee te maken."