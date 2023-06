Brian Van Hinthum

Dinsdag 27 juni 2023 11:05

Nyck de Vries doet het voorlopig nog niet zoals hij en Red Bull Racing gehoopt hadden en de Nederlander lijkt snel te moeten verbeteren in de koningsklasse. Helmut Marko haalde de landgenoot van Max Verstappen binnen in zijn stal, maar onthult dat bijvoorbeeld Christian Horner niet zo stond te springen om zijn komst.

Voorlopig maakt De Vries nog absoluut geen bijzondere indruk en raakte hij daarnaast betrokken bij verschillende crashes, zo had hij bijvoorbeeld een rampweekend in Bakoe en haalde hij in Miami de woede van Lando Norris op de hals door bij de start tegen hem aan te botsen, waarop de Brit hem vriendelijk doch dringend adviseerde om eens te proberen wat eerder te remmen. De Friese coureur blijft voorlopig puntloos in zijn eerste seizoen in de Formule 1 en dus wordt het tijd om na het wennen in de eerste paar races een stap vooruit te zetten.

Gelukje in Monza?

Het stoeltje voor de 28-jarige rijder kwam min of meer uit de lucht vallen vorig seizoen, toen hij tijdens de Grand Prix van Italië op het circuit in Monza mocht invallen voor de afwezige Alex Albon. Een gelukje, want de Temple of Speed, zoals Monza ook wel genoemd wordt, kenmerkt zich door de lange rechte stukken en de weinige bochten, waardoor je baat hebt bij een auto met hoge snelheid en lage downforce. Juist hetgeen waar de Williams om bekend stond. Mede door zijn goede auto op dat circuit pakte hij zeldzame Williams-punten en verleidde hij Marko tot het aanbieden van een contract.

Marko doet onthulling

Iets waar een andere leidinggevende binnen het team niet om stond te springen, zo onthult Marko nu bij de F1 Inside the Line-podcast. "Het teammanagement en de teambaas gaan erover. Het is een gemeenschappelijke beslissing. Het komt niet vaak voor [dat Horner en ik het oneens zijn], maar soms gebeurt het wel. De laatste keer was dat zo met Nyck de Vries", geeft de Oostenrijker toe. Horner leek dus geen voorstander te zijn voor de Nederlander, maar ging toch overstag voor de mening van Marko. "Maar op dit moment lijkt het erop dat hij [Horner] gelijk heeft. Hij was geen fan van Nyck de Vries."