Het Formule 1-seizoen van AlphaTauri kent geen vliegende start. Het ontbreekt aan performance binnen de Italiaanse renstal en dat is slecht nieuws voor Yuki Tsunoda en Nyck de Vries. Met name laatstgenoemde lijkt daar de dupe van, want de Nederlander krijgt weinig kansen om zichzelf te bewijzen.

Red Bull is de enige deelnemer aan de Formule 1 met twee teams in het constructeurskampioenschap. De verschillen tussen Red Bull Racing en AlphaTauri zijn echter groot. Waar het team van Max Verstappen en Sergio Pérez met 123 punten met kop en schouder bovenaan staat in het klassement, moet AlphaTauri het vooralsnog doen met slechts één punt en de negende en voorlaatste plaats. AlphaTauri dient voornamelijk als opleidingsteam voor Red Bull Racing waardoor een verschil in performance niet meer dan logisch is, maar 2023 is tot op heden een wel heel teleurstellend seizoen gebleken.

Zusterteam AlphaTauri

De Italiaanse renstal werd eind 2005 door Red Bull overgenomen van het voormalige Minardi. Sindsdien is het jarenlang een effectieve formule gebleken om als topteam in de Formule 1 een zusterteam te hebben waar jong talent kan worden gestald. Zo zijn onder andere Verstappen en Carlos Sainz hun carrière in de koningsklasse begonnen bij AlphaTauri, dat destijds Toro Rosso heette. Ook andere grote namen zoals Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo kregen hier voor het eerst echt voeten in de aarde in de sport, ondanks dat zij ergens anders hun debuut maakten.

Door de jaren heen heeft AlphaTauri goede performance laten zien. Zo boekte Pierre Gasly in 2020 zijn eerste overwinning in de Formule 1 in dienst van AlphaTauri en werd er in 2021 beslag gelegd op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Het doel was vervolgens simpel: uitdager worden voor de titel van best of the rest en de bijbehorende vierde plaats in het constructeurskampioenschap, maar sinds afgelopen jaar valt de performance enorm tegen. En dat is op zich opvallend, omdat Red Bull Racing sinds 2022 het te kloppen team is. In het verleden is door kopstukken binnen Red Bull meerdere keren uitgesproken dat alhoewel AlphaTauri een opzichzelfstaand team is, er regelmatig kennis wordt uitgewisseld.

Rechte lijnsnelheid

Het is vooral de rechte lijnsnelheid die het team van Tsunoda en De Vries lijkt te nekken. In Australië werd de topsnelheid van De Vries bijvoorbeeld op 320,8 kilometer per uur geklokt, waar Verstappen 328,8 liet noteren. In Saoedi-Arabië was dit 337,5 kilometer per uur om 325,7 kilometer per uur en tijdens de openingsdans in Bahrein 323,2 kilometer per uur om 316,6 kilometer per uur. Nu klinkt het misschien logisch dat het verschil in topsnelheid tussen Red Bull Racing en AlphaTauri aanzienlijk is, maar ook teams als Alfa Romeo, McLaren en Haas staan vrijwel iedere keer hoger in de lijst dan AlphaTauri.

Nu Gasly de overstap naar Alpine heeft gemaakt, is Tsunoda - kijkend naar ervaring - de nieuwe grote man binnen het team. De 22-jarige Japanner heeft tijdens de eerste drie raceweekenden dan ook zichtbaar een leidende rol op zich genomen. De AT04 hoort qua performance simpelweg niet thuis in de top tien, maar met twee elfde plaatsen in Bahrein en Saoedi-Arabië en een tiende plaats in Australië, doet hij relatief goede zaken. Tsunoda is dan ook verantwoordelijk voor het tot nu toe enige WK-punt van AlphaTauri dit seizoen.

De Vries de dupe

En zo is De Vries een beetje de dupe geworden van een slecht presterend AlphaTauri en een goed presterende Tsunoda, waar dit in de afgelopen seizoenen regelmatig precies andersom was. De 28-jarige coureur uit Sneek maakte grote indruk met zijn invalbeurt voor Alexander Albon bij Williams op Monza afgelopen seizoen, maar zijn eerste volledige jaar in de Formule 1 kent een stroeve start. Met twee veertiende plaatsen en een DNF achter zijn naam staat De Vries op de twintigste en laatste plaats in het constructeurskampioenschap.

Een positief punt voor De Vries is dat de zogeheten 'rookie mistakes' die we vaak zien bij nieuwelingen zijn uitgebleven, maar er is een zichtbaar snelheidsverschil met zijn teammaat. Tsunoda werd voorafgaand aan het debuut van De Vries niet gezien als een gigantisch talent om het tegen op te nemen, en dus hadden velen, en De Vries waarschijnlijk zelf ook, verwacht dat hij er dichter bij zou zitten. Het seizoen is nog maar drie races onderweg. De Vries heeft nog wel even om zich te bewijzen, maar het is geen geheim dat Helmut Marko snel korte metten maakt met tegenvallende coureurs. Het is daarom voor De Vries te hopen dat AlphaTauri snel orde op zaken weet te stellen.